İstanbul’da ‘Karabük Tanıtım Günleri’ başladı

İstanbul Maltepe’de düzenlenen "Karabük Tanıtım Günleri"nde Cumhuriyet Kenti Karabük’ün turizm değerleri, lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Karabük Valiliği ve Karabük Dernekler Federasyonunun (KARDERFED) öncülüğünde İlçe Kaymakamlıkları ve Belediye Başkanlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarının katkılarıyla İstanbul Maltepe’de düzenlenen Karabük Tanıtım Günleri İstanbul’da yaşayan hemşerilerin yoğun katılımıyla başladı.

Karabük ve İlçelerin tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleri, UNESCO Dünya Miras Kentleri listesinde yer alan Safranbolu ilçesi, Karadeniz’in Zeugması Hadrıanoupolis’i ile turizmdeki değerleri, Gastronomisi, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve tüm renkleri, 8-11 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı’na taşındı.

Karabük Tanıtım Günleri açılış törenine Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof Dr Refik Polat, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, KARDERFED Genel Başkanı Cevdet Akay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul’da yaşayan Karabüklüler katıldı.

Türk Bayrakları ve Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan Karabük Tanıtım Günlerinin açılışında konuşan KARDEFED Başkanı Cevdet Akay, “İstanbul’da yaşayan Karabüklüler olarak Karabükle temasımızı sürdürüp birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı artırmak üzere Karabük’ü Türkiye’ye tanıtmak için yıllardır çalışma yapıyoruz. İstanbul’da ve Karabük’te yaşayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Özellikle de dernek başkanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün Karabük’ümüzün kültürüyle sanatıyla sporuyla gastronomisiyle tanıtımını başlatmış olacağız. Bu etkinlik 4 gün sürecek. Bütün hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz. Karabük’ü her yönüyle tanımalarını istiyoruz.”

Kurdele kesiminin ardından Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve protokol üyeleri etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret ederek tanıtım günlerine verdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Etkinlik 11 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.