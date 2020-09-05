İstanbul’da hafta sonu her yerde “Sokakta Sanat Var”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Kültür Daire Başkanlığı’nın “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri Eylül ayının ilk haftasında festivale dönüşüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Kültür Daire Başkanlığı’nın “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri Eylül ayının ilk haftasında festivale dönüşüyor.
4 Eylül Cuma, 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazartesi günü 9 farklı noktada gerçekleştirilecek etkinliklerde yetişkinler için konserler, müzik dinletileri, tiyatro oyunlarının yanı sıra çocuklar için tiyatro oyunları ve sahne gösterileri yer alıyor.
Sevilen müzisyenlerin ve tiyatro grupların sahne alacağı etkinlikler sosyal mesafe kuralları gözetilerek halkla sanatçıları buluşturuyor.
Yaz boyunca İstanbul’un tüm meydanlarına, köylerine ve mahallelerine kültür sanatı yaymayı hedefleyen “Sokakta Sanat Var” etkinliklerine İstanbullular büyük ilgi gösteriyor.
İBB’nin hafta sonu etkinlik programı;
4 EYLÜL 2020 CUMA
BEYKOZ ÇAYIRI
19.00-20.00 ZEYNEL GÜNBEK
20.30-22.00 FİGEN GENÇ
5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ
GÜLHANE PARKI
15.00-16.00 MUSTAFA İPEKÇİOĞLU
16.30-18.00 SEMA MORİTZ
BEYKOZ ÇAYIRI
18.30-20.00 ÇOCUK ŞENLİĞİ
20.30-22.00 ERDAL BAYRAKOĞLU
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
17.30 / 18.30 KAMPTA HEYECANLI DAKİKALAR
19.00 / 20.00 AHMET KIRATLI
20.30 / 22.00ERDAL GÜNEY
EYÜP SULTAN OTAĞCILAR PARKI
17:00 - 18:00 BENİM OYUNCAĞIM ÇOCUK OYUNU
18:00 - 19:00 KIRMIZI ERİK ÇEKİRDEĞİÇOCUK OYUNU
19:30 - 21:00 FATİH YAMAN KONSER
PENDİK KAYNARCA BÖLGE PARKI
17:00 - 18:00 BİR ÇOCUK MASALI TURUNÇ'UN BAHÇESİ
18:30 - 20:00 TARIK ZİNCİRİ KONSERİ
20:00 - 21:00 LORCA'NIN ACIKLI GÜLDÜRÜSÜ TİYATROOYUNU
KAĞITHANE MESİRE ALANI-1
17:00 - 18:00 ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ ÇOCUK OYUNU
18:00 - 19:00 ARKADAŞIM HEYKEL ÇOCUK OYUNU
19:30 - 21:00 NİYAZİ KOYUNCU KONSERİ
6 EYLÜL PAZAR
GÜLHANE PARKI
15.00-16.00 GÜRKAN ÖZKAN TRİO
16.30-18.00 GÖKHAN SEZEN
KEMERBURGAZ KENT ORMANI
17.30 / 18.30 MİNİK SİNCAPLAR ÇOCUK OYUNU
19.00-20.00 HAYAT MERTEL KONSERİ
20.30-22.00 METİN KEMAL KAHRAMAN KONSERİ
BEYKOZ ÇAYIRI
19.00-20.00 UFUK ÇOBAN KONSERİ
20.30-22.00 YAPRAK SAYAR KONSERİ
SULTANGAZİ CEBECİ PARKI
16:30 - 17:30 ARI MAYA ÇOCUK OYUNU
17:30 - 18:30 PETMENÇOCUK OYUNU
19:00 - 20:30 SEDAT ANAR KONSERİ
20:30 - 21:30 MONOLOGLAR MÜZESİ TİYATRO OYUNU
KADIKÖY GÖZTEPE 60.YIL PARKI
16:30 - 17:30FLOYD DÜŞLER ATÖLYESİ USTA'NIN ÇOCUK OYUNU
17:30 - 18:30PANDOMİM HAYAL GÜCÜNE DOKUN ÇOCUK GÖSTERİSİ
19:00 - 20:00FATMA ERGÜN ARP DİNLETİSİ
20:00 - 21:30ŞENAY LAMBAOĞLUCAN DİNLETİSİ
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25