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İstanbul’da hafta sonu her yerde “Sokakta Sanat Var”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Kültür Daire Başkanlığı’nın “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri Eylül ayının ilk haftasında festivale dönüşüyor.

Kültür Sanat 05.09.2020, 10:28
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İstanbul’da hafta sonu her yerde “Sokakta Sanat Var”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Kültür Daire Başkanlığı’nın “Sokak’ta Sanat Var” etkinlikleri Eylül ayının ilk haftasında festivale dönüşüyor.

4 Eylül Cuma, 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazartesi günü 9 farklı noktada gerçekleştirilecek etkinliklerde yetişkinler için konserler, müzik dinletileri, tiyatro oyunlarının yanı sıra çocuklar için tiyatro oyunları ve sahne gösterileri yer alıyor.

Sevilen müzisyenlerin ve tiyatro grupların sahne alacağı etkinlikler sosyal mesafe kuralları gözetilerek halkla sanatçıları buluşturuyor.

Yaz boyunca İstanbul’un tüm meydanlarına, köylerine ve mahallelerine kültür sanatı yaymayı hedefleyen “Sokakta Sanat Var” etkinliklerine İstanbullular büyük ilgi gösteriyor.

İBB’nin hafta sonu etkinlik programı;

4 EYLÜL 2020 CUMA

BEYKOZ ÇAYIRI

19.00-20.00 ZEYNEL GÜNBEK

20.30-22.00 FİGEN GENÇ

5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ

GÜLHANE PARKI

15.00-16.00 MUSTAFA İPEKÇİOĞLU

16.30-18.00 SEMA MORİTZ

BEYKOZ ÇAYIRI

18.30-20.00 ÇOCUK ŞENLİĞİ

20.30-22.00 ERDAL BAYRAKOĞLU

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

17.30 / 18.30 KAMPTA HEYECANLI DAKİKALAR

19.00 / 20.00 AHMET KIRATLI

20.30 / 22.00ERDAL GÜNEY

EYÜP SULTAN OTAĞCILAR PARKI

17:00 - 18:00 BENİM OYUNCAĞIM ÇOCUK OYUNU

18:00 - 19:00 KIRMIZI ERİK ÇEKİRDEĞİÇOCUK OYUNU

19:30 - 21:00 FATİH YAMAN KONSER

PENDİK KAYNARCA BÖLGE PARKI

17:00 - 18:00 BİR ÇOCUK MASALI TURUNÇ'UN BAHÇESİ

18:30 - 20:00 TARIK ZİNCİRİ KONSERİ

20:00 - 21:00 LORCA'NIN ACIKLI GÜLDÜRÜSÜ TİYATROOYUNU

KAĞITHANE MESİRE ALANI-1

17:00 - 18:00 ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ ÇOCUK OYUNU

18:00 - 19:00 ARKADAŞIM HEYKEL ÇOCUK OYUNU

19:30 - 21:00 NİYAZİ KOYUNCU KONSERİ

6 EYLÜL PAZAR

GÜLHANE PARKI

15.00-16.00 GÜRKAN ÖZKAN TRİO

16.30-18.00 GÖKHAN SEZEN

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

17.30 / 18.30 MİNİK SİNCAPLAR ÇOCUK OYUNU

19.00-20.00 HAYAT MERTEL KONSERİ

20.30-22.00 METİN KEMAL KAHRAMAN KONSERİ

BEYKOZ ÇAYIRI

19.00-20.00 UFUK ÇOBAN KONSERİ

20.30-22.00 YAPRAK SAYAR KONSERİ

SULTANGAZİ CEBECİ PARKI

16:30 - 17:30 ARI MAYA ÇOCUK OYUNU

17:30 - 18:30 PETMENÇOCUK OYUNU

19:00 - 20:30 SEDAT ANAR KONSERİ

20:30 - 21:30 MONOLOGLAR MÜZESİ TİYATRO OYUNU

KADIKÖY GÖZTEPE 60.YIL PARKI

16:30 - 17:30FLOYD DÜŞLER ATÖLYESİ USTA'NIN ÇOCUK OYUNU

17:30 - 18:30PANDOMİM HAYAL GÜCÜNE DOKUN ÇOCUK GÖSTERİSİ

19:00 - 20:00FATMA ERGÜN ARP DİNLETİSİ

20:00 - 21:30ŞENAY LAMBAOĞLUCAN DİNLETİSİ

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