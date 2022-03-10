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İstanbul Yayıncılık haftası ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Yayıncılık Haftası kapsamında yayıncılık alanında verilen ödüller Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceyle sahiplerini buldu.

Kültür Sanat 10.03.2022, 01:22
İstanbul Yayıncılık haftası ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Yayıncılık Haftası kapsamında yayıncılık alanında verilen ödüller Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceyle sahiplerini buldu.

Bu yıl 7.si düzenlenen ‘İstanbul Yayıncılık Haftası’ ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan gala gecesiyle verildi. Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ünlü tarihçi Prof. Dr. ilber Ortaylı, ulusal-uluslararası yayıncılar ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Gala gecesinde, ‘Sözün edebi yolculuğu, kitap sözün kabuğudur’ tiyatro oyunu izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Tiyatro oyununun ardından ödül törenine geçildi.

Uluslararası birincilik ödülünü, Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Prof. Dr. İlber Ortaylı birlikte verdi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki ödül töreninde konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy ’’Okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hatta bu alışkanlığa sahip olanlarımızın da konu ve eser çeşitliliğiyle yelpazesini geliştirmesi hususunda kat etmemiz gereken yollar var. Birlikte inşallah bu yolları da aşacağız. Ancak yayımcılık sektörü olarak konuya bakarsak son dönemde Türkiye ciddi bir atılım yapmış, önemli mesafeler kat etmiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla baktığımızda yayımcılık sektörümüz tarafından üretilen kitap başlık sayısı 87 bin 231’e, kitap adedi ise yaklaşık 438,7 milyona yükseldi. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi kültür endüstrisinde de son iki yılda yaşadığımız durgunluğa rağmen 2020 ve 2021 Aralık ayı rakamlarını kıyasladığımızda kitap üretiminde %5’lik bir artış yakaladığımızı memnuniyetle görmekteyiz. Uluslararası Yayıncılar Birliği ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün açıkladığı güncel uluslararası istatistiklere göre ülkemiz ISBN tahsis edilen başlık sayısı bakımından dünyada 6’ncı, perakende pazar büyüklüğü bakımından ise 10’uncu sıradadır. Bakanlığımızın sağladığı desteklerin ve sürdürdüğü projelerin sektörün bu atılımına ivme kazandırmış olması bizi ayrıca sevindirmekte ve daha güçlü adımlar atmak için şevk vermektedir. Sizlerle birkaç önemli rakamı daha paylaşmak istiyorum. 2021 yılında, TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında 238 eserimizin yabancı dillere çevrilmesi ve yayınlanması için destek verdik. Böylece maddi destek sağlanan eser sayısı 3495’e yükselmiş oldu. Destek verilen ülke sayısı 85, dil sayısı ise 60’tır. 2014 yılında hayata geçirdiğimiz Edebiyat Eserlerini Destek Projesi çerçevesinde 2021 yılında 73 yeni eserin yayımına destek verdik. Yayımı desteklenen toplam eser sayısını 343‘e yükseltmiş olduk. Bu noktada şunu da belirtmek isterim, Bakanlık olarak 2021 yılında Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi kapsamında Anma ve Armağan Eserler, Kültür Eserleri, Tanıtma Eserleri dizilerinden 16 çeşit eser yayımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Önemli bir diğer başlık, Bakanlık olarak büyük hassasiyet gösterdiğimiz yayıncılık meslek standartlarıdır. Bu çerçevede 19-24 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediğimiz Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı’nda Yayın Yönetmenliği, E-yayın Koordinatörlüğü, Çizerlik/İllüstratörlük, Telif Temsilciliği, Grafik Tasarımcılığı, Grafik Uygulama Uzmanlığı ve Muhakkiklik mesleklerinin ulusal standartlarını, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte tanımladık. Hâlihazırda sektördeki birçok yeni mesleğin ulusal standartlarının resmileşmesi aşamasına da gelinmiştir’’ dedi.

Ödüllerinin verilmesinin ardından Bakan Ersoy ile yarışmada dereceye hatıra fotoğrafı çektirdi.

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