İstanbul Maltepe etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günleri devam ediyor

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu, Dünya’nın kültür merkezi Çorum’u tarihi, kültürü, sanatı, gastronomisi, el sanatları, doğal güzellikleri ve turizm değerleri ile İstanbul Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirdiği etkinlikler ile tanıtıyor.

Çorum’un her yönüyle tanıtılması amacıyla düzenlenen ’Çorum Tanıtım Günleri’ devam ediyor. İstanbul ve Çorumluların ziyaret ettiği etkinlikte, İskilip Belediyesi’ne ait stant yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu iş birliği ile İstanbul’da düzenlenen ve 14 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek ’Çorum Tanıtım Günleri’ yüzbinlerce Çorumlu’yu ve birçok İstanbullu’yu ağırlamaya devam ediyor.

Yenikapı sahili etkinlik alanında ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın stant açtığı etkinliklerde gurbetteki Çorumlular hasret giderirken, misafirlerde Çorum’u her yönüyle tanıma fırsatı buluyorlar.

’Etkinlikte renkli görüntüler oluştu’

Çorum Tanıtım Günleri’ne katılan vatandaşların etkinlik alanına girdiklerinde ilk durakları İskilip Belediyesi standı oluyor. Stantta vatandaşlara İskilip Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar ile ilçe turizmi hakkında sunumlar yapılıyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün hayata geçirdiği yöresel ürünler kooperatifi ürünlerine misafirlerden yoğun talep geliyor. Doğal ve organik ürünler ziyaretçilere hem tattırılıyor hem de tanıtımı yapılıyor.