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‘İstanbul Kuşları’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

Doğuş Otomotiv ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’le birlikte gerçekleştirilen ‘Doğaya Kanat Açtık’ projesi kapsamında ‘İstanbul Kuşları’ sergisi Galataport’ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kültür Sanat 30.01.2022, 14:46
‘İstanbul Kuşları’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı

Doğuş Otomotiv ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’le birlikte gerçekleştirilen ‘Doğaya Kanat Açtık’ projesi kapsamında ‘İstanbul Kuşları’ sergisi Galataport’ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, doğa ve çevrenin korunması yönünde farkındalık çalışmalarına imza atan Doğuş Otomotiv, ‘Doğaya Kanat Açtık’ adını verdiği yeni bir projeye başladı. Doğa, yaban hayatı ve kuş fotoğrafları çeken Alper Tüydeş’le birlikte gerçekleştirilen projenin startı, ‘İstanbul Kuşları’ sergisiyle verildi. Galataport’taki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde başlayan sergide, İstanbul ve bölgesinde hakim göçmen ve yerleşik kuş türlerinin fotoğrafları, dijital yöntemlerle sergilendi.

Soyu tükenme tehlikesi altındaki kuşlar gözlemlendi

Özellikle iklim değişikliği, yasadışı avcılık, çevre kirliliği ve yanlış kentleşme gibi nedenlerden ötürü tehlike altındaki göçmen kuşlara ve bunların göç yollarına dikkat çekileceği projede, ayrıca Türkiye’deki ender, soyu tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri de gözlemlendi. Sergide Sumru, Yalı Çapkını, Yelkovan, Akça Cılıbıt, İbibik, Küçük Kerkenez, Sığırcık, Arı Kuşu, Gri Balıkçıl, Karabatak, Karatavuk, Kır Kırlangıcı, Kızılgerdan, Küçük Karga ve Yılan Kartalı gibi kuş türleri tanıtıldı.

Farklı rotalarda farklı türler

‘Doğaya Kanat Açtık’ projesinde önümüzdeki dönemde Alper Tüydeş, özellikle Türkiye’yi göç yolları üzerinde mola noktası veya son durak olarak belirlemiş göçmen kuşları gözlemlemek ve fotoğraflamak amacıyla çeşitli bölgelere de gidecek. Sergi 9 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

“Projenin amacı çevremizdeki kuşlara dikkat çekmek”

Sergide ilk etapta 15 kuşun en ilgi çekici ve can alıcı anlarını bir araya getirdiklerini dile getiren doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Bu 1 yıllık bir projenin aslında başlangıç ayağı. Burada interaktif olarak düzenlediğimiz sergiyle insanlara hem kuşların animasyonlarını, hem kendi seslerini hem de dijital olarak anlatımını sunuyoruz. Çocuklar için bir boyama etkinliği hazırladık. Doğadaki kuşlar çok renkli ama çocukların hayal dünyası onlardan daha da renkli. Projenin amacı çevremizdeki kuşlara dikkat çekmek. Sergide ilk etapta 15 kuşun en ilgi çekici ve can alıcı anlarını bir araya getirdik” diye konuştu.

“Ailelere çocuklarıyla birlikte gelmelerini rica ediyorum”

Serginin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini belirten Tüydeş, "Daha yeni olmasına rağmen çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanların ’Ben bu kuşu görmüştüm’ dediği anlara şahit olmaya başladık. Aslında bu projenin amaçlarından biri buydu. Sergi 9 Şubat’a kadar Galataport’ta ücretsiz olarak herkese açık. Benim ailelere çağrım çocuklarıyla birlikte gelmelerini rica ediyorum. Çünkü küçük yaşta onların dikkatini çekebilmek, onları bu işin içerisine katabilmek en büyük tutkumuz ve hayalimiz. Proje 1 yıllık bir çalışmayı içerisinde barındırıyor ve bunun farklı şehirleri de var ama nasıl konseptlerle insanların karşısına çıkacağımızı düşünme aşamasındayız. Bir şekilde Türkiye’nin tamamını ele alacak tarzda projelerle kuşlara ve doğaya dikkat çekecek farkındalık çalışmalarıyla Doğuş Otomotiv ile birlikte muhakkak yer alacağız” dedi.

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