İstanbul Havalimanı’nda ‘Gelenekten Geleceğe Köprü’ sergisi

Geleneksel sanatların çocuklara ve geleceğe aktarılması amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hayata geçirilen ‘Gelenekten Geleceğe Köprü’ sergisi, İstanbul Havalimanı’nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle hazırlanan ‘Gelenekten Geleceğe Köprü’ isimli serginin açılışı İstanbul Havalimanı giden yolcu katında gerçekleştirildi. Geleneksel sanatları çocuklara anlatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla hayata geçirilen projede hüsnühat, ebru, minyatür, tezhip ve katı sanatlarını kapsayan eserler sergileniyor.

Serginin açılışında konuşan projenin sanat yönetmeni ve yazar Elif Yelis, “Gelenekten Geleceğe Köprü projesiyle okul çağlarından itibaren çocuklarımıza aşılanmasını hedefledim. Geleneksel sanatlarımız geçmişin penceresine gelecekten bakmaya, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmaya ilham olmaktadır. Çocuklarımızın ve toplumun her kesiminden insanın keyif alacağı şekilde geleneksel sanatları projemizin temel amacıydı. Proje kapsamında 6 çocuk kitabımızı geleneksel sanatlarımızı icra ederek ortaya çıkardık. Minyatür, ebru, hat, tezhip, katı her biri Türk İslam kültürünün incileri olan sanatlarımızı alanında son derece başarılı çağımızın ruhuyla geleneksel sanatları yorumlayan sanatçı arkadaşlarımla çalıştım” şeklinde konuştu.

Sergi açılışında çocuklardan 23 Nisan konseri

Çocuklara ve yetişkinlere unutulmaz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşatmak için organize eden sergi aynı zamanda bir konsere de ev sahipliği yaptı. Çocuklardan oluşan koronun seslendirdiği eserlere, Ses Sanatçısı, Besteci ve Koro Şefi Mehmet Özkaya, Kanun Sanatçısı Göksel Baktagir, Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi ve Neyzen Eyyüp Hamiş eşlik etti. İstanbul Havalimanı’ndaki mini konser keyifli anlara sahne oldu.

Konserin ardından ‘Gelenekten Geleceğe Köprü’ kurdele kesim töreniyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Yolcular, 20 Haziran’a kadar İstanbul Havalimanı giden yolcu katındaki sergiyi ziyaret edebilecek.