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Isparta’da Zafer Bayramı çoşkusu fener alayıyla devam etti
Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü kutlamaları fener alayı yürüyüşü ve konserlerle devam etti.
Kültür Sanat 31.08.2022, 00:19
Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü kutlamaları fener alayı yürüyüşü ve konserlerle devam etti.
Isparta belediyesi önünden bando takımı eşliğinde başlayan fener alayı Mimar Sinan Caddesi üzerinden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erdi. Fener alayına Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ak Parti Milletvekili Recep Özel, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Uğur Işılak’ın konserinden sonra erdi.
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