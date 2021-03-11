Isparta’da 5 Türk Cumhuriyeti’nin sanatçılarından fotoğraf sergisi

Isparta’da Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının 30. yılı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide 5 Türk Cumhuriyeti’nin fotoğraf sanatçılarının karelerinden oluşan eserler yer alıyor.

TÜRKSOY ve Isparta Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “Bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan” adlı fotoğraf sergisi, Kaymakkapı Meydanı’nda düzenlenen programla açıldı. Mehteran takımının marşları eşliğinde yapılan açılışa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuki İşler Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu ve vatandaşlar katıldı. Sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan’dan fotoğraf sanatçılarının en seçkin 75 eseri yer alıyor. Açık havada sergilenen fotoğraflar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Eserler ülkelerin tabiatı, tarihi ile kültür ve sanatını yansıtıyor”

Açılışta konuşan TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuki İşler Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, TÜRKSOY’un üye ülkelerden aldığı güçle halklar arasındaki kültür ve sanat etkileşimlerinin güçlenmesine yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesi için çalıştığını söyledi. Mülazımoğlu, “Bu defa Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan karelerden oluşan sergimizle bağımsızlık kutlamalarına başlamış bulunuyoruz. Kurucu ülkelerimizin tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatı içeren bu sergimizi beğeniyle izleyeceğinizi umut ediyoruz. Dileğimiz Türk dünyasının kültür ve sanatının yaşatılmasına yönelik bu ve bunun gibi faaliyetleri 30’uncu bağımsızlık yılı boyunca başta üye ülkelerimiz olmak üzere yurtiçi ve yurt dışında devam ettirmektir. Aramızdaki kardeşliği güçlendirmeye ve insanlığın hizmetine sunmaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile yerel yöneticilere teşekkür ediyorum. Sergimizin açılışına katılan sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu ve bizlere destek veren Belediye Başkanımız sayın Şükrü Başdeğirmen’e şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen, sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldılar.