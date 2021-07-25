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İspanya’daki Paseo del Prado ve Retiro Park, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan tarihi Paseo del Prado Bulvarı ve Retiro Park UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Kültür Sanat 25.07.2021, 22:28
İspanya’daki Paseo del Prado ve Retiro Park, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı
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İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan tarihi Paseo del Prado Bulvarı ve Retiro Park UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan ağaçlarla çevrili tarihi Paseo del Prado Bulvarı ile Retiro Park, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Şehrin en çok ziyaret edilen merkezlerinden biri olan Retiro Park, 17. yüzyılda Kral IV. Felipe’nin kişisel kullanımı için inşa edilmiş bir saray ve bahçelerden oluşuyor.

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Paseo del Prado’nun tüm Avrupa şehirlerinin başkentlerinin sınırları içindeki ilk bulvarlardan biri olduğu ve sınıf ayrımı olmaksızın tüm yurttaşların boş zamanlarının ve gezintinin tadını çıkarabilecekleri bir yer olduğu hatırlatıldı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida ise, "Şehrimizle gurur duyuyorum. İspanya ve başkentinin mirası için mutluyum" ifadelerini kullandı.
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