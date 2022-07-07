İspanya’da 26’ncı Avrupa Balon Festivali başladı

İspanya’nın Igualada şehrinde 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26’ncı geleneksel Avrupa Balon Festivali’nin ilk gününde, 50’den fazla balon uçuruldu.

İspanya’nın Igualada şehrinde düzenlenen 26’ıncı geleneksel Avrupa Balon Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde 50’den fazla balon uçurulurken, festivalin 7-10 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi. Festival boyunca birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festivalde Mısır, Arjantin, Letonya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Portekiz, Monako, İtalya ve İspanya’dan gelen balon uçuş ekiplerinin, Galiçya, Castilla la Mancha ve Aragon gibi İspanya’nın çeşitli bölgelerinden gelen balon uçuş ekipleri ile yarış düzenlemesi bekleniyor.

Bu yılki festivalde ayrıca İgualada’daki Ultramagic Balloons firmasının ürettiği 28 yolcu kapasitesi ve 1,7 metre boyutuyla İspanya’da şimdiye kadar uçmuş en büyük kapasiteli balon sepeti dikkat çekti.

Avrupa Balon Festivali, ilk kez 1997 yılında İgualada’da düzenlenmişti. Festival, her yıl Temmuz ayının ilk 2 haftasında 25 binden fazla ziyaretçinin katılımı ile 4 gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen 50’den fazla balon ekibinin gösterilerine ev sahipliği yapıyor.