Islık dili Tayvan basınında kendine yer buldu

Tayvanlı Gazeteci Hornq-Fu Ho, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydedilmiş olan Islık Dili ile ilgili haber çalışması için Giresun’un Çanakçı ilçesi Kuşköy’ü ziyaret etti. Çanakçı’da röportaj ve çekimler yapan Hornq-Fu Ho, haberini Tayvan’ın önde gelen haber ajanslarından CNA’da yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında “Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne kaydettirilmiş olan Islık Dili ile ilgili haber çalışması yapmak için Tayvan’lı Gazeteci Hornq-Fu Ho, 13 Ağustos tarihinde Giresun’un Çanakçı ilçesi Kuşköy’ü ziyaret etti.

Tayvan’ın önde gelen haber ajanslarından olan Merkezi Haber Ajansı’nda (CNA) çalışan Gazeteci Hornq-Fu Ho, Çanakçı ilçesi Kuşköy’ü ziyaret ederek ıslık dili ile ilgili Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç ve ıslık dilini konuşan vatandaşlarla röportajlar yaptı.

Gazeteci Hornq-Fu Ho haberinde, ıslık dilinin genellikle tarımsal faaliyetlerde yöre insanının iletişim kurmak amacıyla kullandığını ve ıslık dilinin 700 metreye kadar ulaşabildiği köylülerin ise 300 metreye kadar iletişim kurulabildiğine yer verdi. Prof. Dr. Musa Genç, ıslık diliyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında Tayvanlı gazeteciye verdiği röportajda, Karadeniz’deki ıslık dilinin 2 bin 500 yıldır var olabileceği sonucuna vardığını belirterek, “Ancak bu alanda en az 4 bin 500 yıldır ıslık dilinin kullandıldığını biliyoruz” dedi.