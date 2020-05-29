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"İslam Kurtarıcıları" afişinin bulunduğu müze 1 Haziran’da açılıyor

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNİN İLK PROPAGANDA AFİŞİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN HALASKARAN-I İSLAM (İSLAM KURTARICILARI) AFİŞİNİN BULUNDUĞU SAMSUN KENT MÜZESİ’NİN KAPILARI KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE VERİLEN ARANIN ARDINDAN 1 HAZİRAN’DA AÇILACAK.

"İslam Kurtarıcıları" afişinin bulunduğu müze 1 Haziran’da açılıyor

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNİN İLK PROPAGANDA AFİŞİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYAN HALASKARAN-I İSLAM (İSLAM KURTARICILARI) AFİŞİNİN BULUNDUĞU SAMSUN KENT MÜZESİ’NİN KAPILARI KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE VERİLEN ARANIN ARDINDAN 1 HAZİRAN’DA AÇILACAK.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:04
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"İslam Kurtarıcıları" afişinin bulunduğu müze 1 Haziran’da açılıyor

Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan Halaskaran-ı İslam (İslam Kurtarıcıları) afişinin bulunduğu Samsun Kent Müzesi’nin kapıları korona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından 1 Haziran’da açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, 2013 yılında eski binalar restore edilerek, müze olarak halkın kullanımına açıldı. Müze, açıldığından 2 sene sonra Dünya Müze Otoriteleri tarafından kurulan Avrupa Müze Akademisinin her yıl düzenlediği Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması’na çağrılan 240 müzeden birisi oldu. Samsun Kent Müzesi yarışmaya davet edilen 240 müze arasından en prestijli 6 müzeden biri seçildi. Müze böylece, Avrupa Müze Akademisi tarafından Türkiye’nin Dünya Müze Haritası’nda bulunan tek kent müzesi olma özelliğini taşımaya başladı. Müzede Samsun’un tarihini anlatan birçok görsel yer alırken, Milli Mücadele döneminin ilk propaganda afişi olma özelliğini taşıyan Halaskaran-ı İslam afişi, vatandaşların ilgi odağı oldu. 2017 yılında 400 bin ziyaretçinin uğradığı müzeye 2018 yılında 25 bin, 2019 yılında 30 bin kişi ve bu sene müzenin açık olduğu 16 Mart’a kadar ise 3 bin 800 kişi ziyarette bulundu.

Son yıllarda müzeyi ziyaret eden kişilerin sayısının oldukça arttığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Müzeler Sorumlusu Tarih Uzmanı Ercan Yalçın, “Korona virüsü nedeniyle 16 Mart’ta tüm müzelerimizde aktif ziyareti sonlandırdık. 16 Mart’tan sonra müzelerimizi sanal olarak ziyarete yönlendirdik. Önceki yıllarda müzemize birçok vatandaş ziyaret ediyordu. 2018’de 25 bine yakın kişi müzeyi ziyaret etti. 2019’da yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Bu sene 16 Mart’a kadar ise 3 bin 800 kişi müzemize ziyarette bulundu. Bunların çoğunluğunu da öğrenciler oluşturdu. 1 Haziran’da müzelerimizi aktifleştireceğiz. Yeniden ziyaretçi alımlarına başlayacağız. Bu ziyaretler gerekli önlemler alınarak yapılacak. Fiziksel mesafe kurallarına uyulacak. Bir anda toplu ziyaretler gerçekleştirilemeyecek. 2 binamız var, bir binada en fazla 15 kişi fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde müzeleri gezebilecekler” dedi.

“Propaganda afişi, Anadolu’da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanların propagandalarına karşı yapıldı”

Milli Mücadele’nin ilk propaganda afişinin işgal kuvvetlerinin propagandalarına karşı yapıldığının altını çizen Ercan Yalçın, “Kurutuluş Savaşı’nın kıvılcımının atıldığı dönemlerde 1919 ve 1920 arasında bir propaganda savaşı da söz konusuydu. Özellikle mütareke döneminden sonra işgal İstanbul’unda ve Anadolu’da İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlar çeşitli propaganda faaliyetlerine girişti. Buna cevap olarak da Milli Mücadele’nin önderi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve diğer komutanlarımızla birlikte basın hayatının önemli kişilikleri ‘biz de kendi mücadelemizi nasıl anlatabiliriz’ diye atılımlar ortaya koydular. Kent Müzesi’nde Cumhuriyet Odasında bulunan propaganda afişi de böyle duyguyla hazırlanmıştır. Halaskaran-ı İslam afişi, İslam Kurtarıcıları anlamına gelmektedir. Yalnızca vatanı kurtarmak değil, aynı zamanda İslam’ın bayraktarı olan Türkleri ve Osmanlı’yı da kurtarma misyonu üstlendiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Afişin ortasındaki kadının elindeki kamanın ucunda terkedilmeyecek bölgeler gösteriliyor”

Afişte yer alan simge ve resimlerden de bahseden Yalçın, şunları söyledi:

“Afişin ortasında bir kadın resmi var. Kendisi bayrakla örtülmüş ve elinde bir kama var. O kama ile Osmanlı’nın sınırlarını ve terk edilemeyecek bölgelerini gösteriyor. Misak-ı Milli yazıyor. ‘Bu anttan ölsek de hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz’ diyerek Bursa, Musul, Kerkük, Edirne ve İstanbul’dan vazgeçilmeyeceği kamanın ucunda gösteriliyor. Milli Mücadele’nin komutanları da afişte yer alıyor. En üstte Gazi Mustafa Kemal Paşa sonrasında da Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Paşa, Yakup Şevki Paşa, Ali Fuat Paşa ve İsmet İnönü Paşa gibi kahramanlar yer alıyor. Afişte aslına, ‘Biz ordumuzla ve onları yetiştirmiş olan Türk anasıyla bu vatanı hiçbir şekilde kimseye teslim edemeyiz’ mesajı veriliyor. Taş baskı olarak basılan afiş, İstanbul’da basılmış olabilir. Bu propaganda afişini elinde bulunduran Mesut Pektaş, Kurtuluş Savaşı’nın başladığı yer olan Samsun’da afişin sergilenmesini için Kent Müzesine armağan etti.”

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