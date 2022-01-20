İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Ev

İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.