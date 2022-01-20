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İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Ev
İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.
Kültür Sanat 20.01.2022, 18:24
İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.