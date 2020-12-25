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İskilip Belediyesi tarafından oluşturulan Abay Kunanbay oda ve parkı açıldı

Kazakistan’ın tanınmış yazar ve şairi Abay Kunanbay’ın doğumunun 175. yılı etkinlikleri kapsamında Çorum’un İskilip Belediyesi tarafından Alimler Müzesi ve Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan Anan Kunanbay Odası ve Parkı açıldı.

Kültür Sanat 25.12.2020, 15:08
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İskilip Belediyesi tarafından oluşturulan Abay Kunanbay oda ve parkı açıldı

Kazakistan’ın tanınmış yazar ve şairi Abay Kunanbay’ın doğumunun 175. yılı etkinlikleri kapsamında Çorum’un İskilip Belediyesi tarafından Alimler Müzesi ve Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan Anan Kunanbay Odası ve Parkı açıldı.

İskilip’e gelen Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Anan Kunanbay Odası ve Parkı’nın açılışına katıldı.

Alimler Müzesi’nde düzenlenen törende konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kazak şair Abay Kunanbay’ın Türkler için ortak bir değere olduğunu belirterek, “Bugün açılışını yaptığımız oda önemli bir kültürel miras olacak. Bizim ortak kültürümüz ve atalarımız var. Abay da bunlardan birisi. Müzemizi ziyaret eden bütün çocuklarımıza Abay Kunanbay’ın tanıtılması noktasında önemli bir adıma imza attık. Bundan sonraki sürecin sonrasında Fatih Sultan Mehmet, Akşemseddin gibi Türk büyüklerimizin Kazak çocuklarına tanıtılması noktasında bir adım olacak” dedi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise, Türk toplumları, Türk devletleri ve milletleri olarak birçok ortak paydamızın var olduğuna dikkat çekerek, “Bu ortak paydalarımın bir kısmını zihnimiz her zaman yakalamıyor. Ama onur duyacağımız birçok kahraman, bir çok desten gözümüzün önünde duruyor. Bunları ne kadar hatırlatırsak, paylaşırsak o kadar başımız göklere doğru yönelir, yükselir. Bugün korona virüs aşısını dünyanın hizmetine sunan çift Türk insanı. Dünya ölçeğinde marka olan Nobel ödülünü Türk bilim adamı aldı. Daha geriye gittiğimizde Anadolu ve Orta Asya coğrafyasında bilim ve ilim dediğimiz ne varsa uygarlık dünyası evrenin fikirlerinin hediye eden insanlarımız var. Abay hocamız da bunlardan bir tanesi. Gökyüzünde ne kadar yıldız varsa o kadar Türk varlığı hediyedir uygarlık evrenine. Bu yıldızlardan bir tanesi Abay Kunanbayoğlu’dur. Ortak değerlerimizi zikrede zikrede gün yüzünde tutacağız. Bizim geçmişiz uzun bir yol ama geleceğimizde şeritleri sayılamayacak kadar bir otoban olmalıdır. Bir yandan büyüklerimizi ışık olarak tutacağız, bir taraftan da güç birliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyası bilim ve irfan dünyasının yıldızlar geçididir”

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly “Türk dünyası bilim ve irfan dünyasının yıldızlar geçididir” dedi.

Kazakistan bu yıl bağımsızlığının 29. yılını, gelecek yıl ise 30’uncu yılını kutlayacağını açıklayan Büyükelçi Saparbekuly, bu süreçte kardeşliğimizi yeniden tanıyıp, yeniden keşfedip daha güçlendirdiğimizin altını çizdi.

Bugün de bu kardeşliğin örneği olan Kazakların büyük şairi, devlet adamı Abay Kunanbayoğlu’nun İskilip Alimler Müzesi’nde düzenlenen odasının açılışını yaptıklarını dile getiren Saparbekuly, “Abay Kazaklar için bir yol göstericidir. Kazakları en çok eleştiren bir yazardır, şairdir. Abay muhterem bir şahsiyettir. Zamanında onun değerini Kazaklar olarak anlayamadık. Abay’ın kaleme aldığı her bir eser nesilden nesile bir yol göstericisi olmuştur. Türk dünyası bilim ve irfan dünyasının yıldızlar geçididir. Abay’da bu yıldızlardan birisi ve yıldızların en önemlisidir. Abay’ı tanıyarak Çorumlular kendisini tanıyacaktır. Abayı tanımak demek insanın kendisini tanımak demektir. Anadolu ‘da Yunus Emre ne ise Kazaklar içinde abay odur” şeklinde konuştu.

Abay denince Kazaklar, Kazaklar denince Abay akla geldiğini dile anlatan Saparbekuly, “Abay Kazakların milli kimliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynamıştır. Sadece etkinliklerle değil onun eserlerini okuyacağız. Nesilden nesile aktaracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Abay Kunanbay Odası’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Atatürk Orman Çiftşiğinde oluşturulan parkın açılışı yapıldı.
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