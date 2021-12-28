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İş Sanat’tan yeni yıla hızlı başlangıç

İş Sanat, Fatih Erkoç’un İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile yer aldığı caz konseri ile yeni yıla hızlı bir giriş yapacak.

Kültür Sanat 28.12.2021, 13:40
İş Sanat’tan yeni yıla hızlı başlangıç

İş Sanat, Fatih Erkoç’un İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile yer aldığı caz konseri ile yeni yıla hızlı bir giriş yapacak.

‘Ellerim Bomboş’ albümü ile Türk pop müziğine damga vuran, Türkiye’nin sayılı caz müzisyeni arasında yer alan Fatih Erkoç, 6 Ocak 2022’de orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband ve Selen Beytekin ile aynı sahneyi paylaşacak.

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza, 28 Ocak akşamı Kenan Doğulu ile bir araya geliyor. İkili, albüm şarkılarının yanı sıra Kenan Doğulu şarkılarını caz trio olarak yorumlayacak.

Maximum Uniq Hall’da gerçekleşen konserlerin yanı sıra çevrimiçi sezonunu da YouTube kanalından sürdüren İş Sanat, bu ayki dinletilerinde Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk yazarımız Yaşar Kemal’in “Tek Kanatlı Bir Kuş” eserini seyircisine sunacak. Radyo tiyatrosu dekorunda sahneye uygulanan hikâye dinletisi 17 Ocak Pazartesi İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

İş Sanat’ın yeni çocuk dizisi Masamda Tiyatro Var yeni konuklarıyla Pazar günleri 15.00’te İş Sanat’ın YouTube kanalında izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

Fatih Erkoç’tan caz konseri

Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç ve Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband, 6 Ocak 2022 Perşembe, 20.30’da Maximum Uniq Hall’da sahne alacak. Amerikan caz müziğinin sevilen şarkılarının seslendirileceği konserde başarılı caz vokallerinden Selen Beytekin Fatih Erkoç’la birlikte sahnede olacak. Seyircili kaydedilen konseri tamamı, 13 Ocak Perşembe İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk yazarımız Yaşar Kemal’in “Tek Kanatlı Bir Kuş” eseri radyo tiyatrosu biçiminde sahnelenecek.

Yaşar Kemal, alegorik ve fantastik öğelerle bezediği eserinde, çoğu kez olduğu gibi “korku” temasını, “unutulmuş ve gizemli” bir taşra mekânında, toplumsal mozaiği imleyen bir yapıyla ele alıyor. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeyi seslendireceği akşamda Cengiz Özkan bağlamasıyla eşlik edecek.

Atilla Birkiye’nin metnini düzenlediği, Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti, 17 Ocak Pazartesi YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

Milli Reasürans Oda Orkestrası’ndan yeni konser

İş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde gerçekleşen Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezonki ilk konseri klasik müzik severlerle buluşacak. Orkestra şefi Hakan Şensoy yönetimindeki konserin solistleri Orçun Civelek (klarnet) ve Cem Sevgi (trompet) olacak. Johann Baptist Georg Neruda, Daniel Wolf, Johann Caspar Ferdinand Fischer’in eserlerinden oluşan bir repertuvarın yer aldığı konser 20 Ocak Perşembe saat 20.30’da YouTube kanalında yayınlanacak.

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz’in ortak projesi Lahza, Kenan Doğulu ile bir araya geliyor.

İlk albümlerini yayınladıkları günden beri uluslararası birçok festival tarafından davet alan Lahza, doğaçlama temeline oturttukları müzikleri ve melodik yapının ağır bastığı besteleriyle günümüz caz müziğinin önemli isimleri arasında yer alıyor. İkili bu konserde Kenan Doğulu ile birlikte kendi albümlerinden parçaların yanı sıra sanatçının sevilen şarkılarını da caz trio olarak yorumlayacaklar.

Etkinlik 28 Ocak Cuma saat 20.30’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek.

İnci ve Kukla Cancan’ın macerası yeni bölümleriyle devam ediyor

Pazar günleri İnci ve kukla Cancan ile çocukları hayal dünyasına doğru yolculuğa çıkardığı, Kumbaracı 50 oyuncularının yer aldığı Masamda Tiyatro Var yeni bölümleriyle yayında olacak.

Zamanın Hazinesi sergisi

Seramik sanatçısı Soner Genç’in, Antik çağlardan günümüze para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği “Zamanın Hazinesi” başlıklı sergi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide Antik dönem sikkelerinden Reşat altınına, erken Cumhuriyet döneminden bugünün kripto paralarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bazı para örneklerinin seramik uygulamaları yer alıyor. Zamanın Hazinesi sergisi 6 Mart 2022’ye kadar ziyaret edilebilir.

Mahmut Celayir’in ‘Peykerun’ sergisi Kibele Sanat Galerisi’nde

22. sezona Beril Anılanmert’in Seyir Defteri isimli seramik sergisi ile ‘merhaba’ diyen İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mahmut Celayir’in 18 Ocak - 16 Nisan 2022 tarihleri arasında ‘Peykerun’ başlığı altında gerçekleşecek resim sergisi ile devam ediyor.

Peykerun, Celayir’in tüm sanatsal çalışmalarının bir dökümü olup, doğa temalı resimlerinin değişim ve gelişim süreçleri bu sergide izlenebiliyor. Yerel malzemeden yola çıkarak çağdaş bir dil oluşturmanın panoraması çiziliyor.

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