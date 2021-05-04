İş Sanat’ta sezonun son caz konserini “Almagest Quintet” gerçekleştirecek

İş Sanat’ın 21’inci sezonu devam ediyor. Pandemi nedeniyle çevrim içi sürdürülen ve mayıs ayında tamamlanacak sezonun son caz konserini “Almagest Quintet” gerçekleştirecek.

İş Sanat’ın her yaşa hitap eden 21’inci sezonu devam ediyor. Pandemi nedeniyle çevrim içi sürdürülen ve mayıs ayında tamamlanacak sezonun son caz konserini “Almagest Quintet” gerçekleştirecek. Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Cenk Erdoğan (gitar, yaylı tanbur), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Volkan Öktem’in (davul) İş Sanat konseri için bir araya geldikleri Almagest Quintet’in repertuvarında bu sene aramızdan ayrılan Chick Corea’nın eserleri de yer alıyor. Konserin ilk gösterimi 7 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalında yapılacak.

Kültür merkezinin, 21. sezonunda öne çıkan caz konserleri arasında, Swing ritmini cazla birleştiren Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu, Şenova Ülker Caz Orkestrası’na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse’nin eşlik ettiği Caz Baharı, Ozan Musluoğlu’nun da yer aldığı Genedos bulunuyor. 30 Nisan Dünya Caz Günü’nü Jülide Özçelik konseri ile kutlayan İş Sanat’ın 21. sezon içerikleri yıl boyunca ücretsiz erişime açık olacağı belirtildi.