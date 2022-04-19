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İş Sanat’ta 23 Nisan coşkusu

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Madalya Atölyesi” düzenleniyor.

Kültür Sanat 19.04.2022, 15:15
İş Sanat’ta 23 Nisan coşkusu

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Madalya Atölyesi” düzenleniyor.

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel farklı yaş gruplarına yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Madalya Atölyesi” düzenleniyor. 23 Nisan Cumartesi, saat 11.30’da 2. ve 4. sınıflara özel olarak hazırlanan ve Müze’de devam eden “Bir Asrın Ardından” sergisi kapsamında düzenlenen ücretsiz “Madalya Atölyesi”nde çocuklar sergi turu ile başlayıp, çeşitli Türk ve dünya madalya örneklerini tanıtıcı bir sunumla madalyaların özelliklerini inceleyecek ve kendi madalyalarını tasarlayacak. Atölye çalışması toplam 1 saat sürecek. 5 - 6 yaş grubuna özel olarak hazırlanan “Müze Hatıram Atölyesi”nde ise çocuklar önce müzeyi eğitmenler eşliğinde gezecek, bankacılık nesnelerini eski - yeni, geçmiş - gelecek, benzerlik - farklılık kavramları üzerinden inceleyip, keşfettikleri nesne ve mekanları, ‘çizgilerimi birleştir’ çalışması ve resim etkinliği ile pekiştirecek. Toplam 1 saat sürecek müze gezisi ve atölye çalışması 23 Nisan Cumartesi, saat 14.00’da başlayacak. Her bir atölye için kontenjanlar 15 kişi ile sınırlı olduğu belirtilirken, info@isbankmuze.com.tr adresinden kayıt gerçekleştirilebiliyor. ’0212 511 18 04’ telefon numarasından bilgi alınabileceği belirtildi.

Yekta Kopan’dan Müze ziyaretçilerine özel armağan ‘Efe İle Defne’nin Maceraları’

Yazar Yekta Kopan’ın müze ziyaretçisi çocuklar için özel olarak kaleme aldığı ‘Efe ile Defne’nin Maceraları’ kitabı 23 Nisan etkinlikleri katılımcılarına armağan edildi. ‘Efe ile Defne’nin Maceraları’ kitabı Uzman Klinik Psikolog Büşra Tarçalır Erol danışmanlığında hazırlandı, kitabın resimlerini Gözde Eyce resimlerini çizdi, Burcu Ural Kopan ise kitabı yayına hazırladı. ‘Fil Biblosu’nun Başına Neler Geldi?’ adlı öyküde, ikiz kardeşler Efe ile Defne’nin, ailesiyle birlikte yaşadığı maceralar anlatılırken, çocuk ve aile ilişkisi üzerine bilgilendirici mesajlar veriliyor ve dürüstlüğün önemi vurgulanıyor. Türkiye İş Bankası Müzesi’nde geçen hikâyeler çizimler ile destekleniyor. Kitaptan yola çıkarak hazırlanan atölye videosu ise 23 Nisan günü, İş Sanat’ın video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nden 23 Nisan’a özel atölye çalışmaları

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlediği, 8 - 10 yaş arası çocuklara yönelik “Müze Hatıram Atölyesi” ve “Dünyanın Parası Atölyesi” ile çocukları misafir edecek. 23 Nisan Cumartesi, saat 14:00’da gerçekleşecek, Müze Hatıram Atölyesi”nde çocuklar önce müzeyi eğitmenler eşliğinde gezecek, bankacılık nesnelerini eski - yeni, geçmiş - gelecek, benzerlik - farklılık kavramları üzerinden inceleyip, keşfettikleri nesne ve mekanları, ‘çizgilerimi birleştir’ çalışması ve resim etkinliği ile pekiştirecek. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek. Saat 15:30’da ise 8-10 yaş grubunun katılabileceği “Dünyanın Parası Atölyesi” düzenlenecek. Atölyede geçmişten günümüze kadar paranın gelişimini ve geçirdiği safhaları çizgi film gösterimiyle öğrenerek farklı para tasarımlarını, ülkelerin paraları arasındaki farkı ve paranın üzerindeki sembollerin anlamlarını öğrendikten sonra kendi paralarını tasarlayıp hediye kumbaralarını alacaklar. Müze gezisi ve atölye çalışması toplam 1 saat sürecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek atölyeler için kontenjanlar 20 kişi ile sınırlı olduğu belirtilirken, rezervasyonlar atolye@issanat.com.tr adresinden gerçekleştirilebiliyor. Kayıt için 0312 222 70 66 telefon numarasından bilgi alınabileceği belirtildi.

İş Sanat’ın İnci ve kukla Cancan ile çocukları hayal dünyasına doğru yolculuğa çıkardığı, Kumbaracı 50 oyuncularının yer aldığı Masamda Tiyatro Var dizisinin tüm bölümlerinin yer aldığı özel video, kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından ve “Kumbara Dergisi’nin internet sitesinden izlenebilecek. İki arkadaş İnci ve kukla Cancan’ın, bir tiyatro oyununun yapım aşamasına dair gerekli tüm bilgileri edindikleri, dayanışma, hayal kurmanın önemi ve çevre sorumluluğu konularında mesajlar veren Masamda Tiyatro Var, her bölümünde farklı konukları ağırlıyor. Yiğit Sertdemir’in yönetmenliğini üstlendiği video dizisinin senaryosu, aynı zamanda İnci karakterini de canlandıran Ceyda Akel’e ait. Kukla Cancan’a ise Şirin Keskin İndere hayat veriyor. Maske ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban’ın yaptığı video dizisi 23 Nisan’a özel bütün bölümleriyle “Kumbara Dergisi’nin internet sitesinden izlenebilecek.

Kültür merkezinin yeni dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben”, video paylaşım platformunda ve “Kumbara Dergisi’nin internet sitesinden de izlenebileceği belirtildi. Semaver Kumpanya’nın kültür merkezi için hazırladığı video serisinde Terzi Mahmut Bey ve dükkanına gelen kukla İhsan’ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanları da katılmaya başlar. Leyla Hanım, Birgül Hanım, İhsan’ın arkadaşları Erkin, Sude ve Buse, Hüseyin Kaptan, Sütçü Salih, Aşçı Hatice, Dedektif Marlon, tiyatro oyuncusu Sarp karakterleri, izleyenlere kuklalarla insanların varoluş farklılıklarına rağmen, birlikte yaşayabildiklerine tanıklık etme imkanı sunuyor. Hakan Tabakan tarafından yazılan oyunun yönetmenliğini Volkan Sarıöz üstleniyor. Dekor tasarımı İsmail Hazır, kostüm tasarımı Sema Öztaş, ışık tasarımı Kaan Aloğlu, kurgunun Caner Kaya’ya ait olduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Konu, Sarp Aydınoğlu, Onur Şenol, Sibel Altan, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül ve Metin Alpargun yer alıyor.

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