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İş Sanat’ın Yeni Yıl Konseri’nin konuğu tenor Murat Karahan
İş Sanat’ın Yeni Yıl Konseri’nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan olacak. Konserde Karahan’a, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.
Kültür Sanat 28.12.2020, 16:27
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İş Sanat’ın Yeni Yıl Konseri’nin bu seneki konuğu ünlü tenor Murat Karahan olacak. Konserde Karahan’a, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.İş Sanat’ın merakla beklenen Yeni Yıl Konseri’nin bu yılki konuğu ünlü tenor Murat Karahan olacak. Türkiye’yi dünya sahnelerinde başarıyla temsil eden Karahan, yeni yıl akşamı unutulmayacak bir performansa imza atacak. Konserde Karahan’a, orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Bilkent Konser Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen konser Türk Sanat Müziği’nden aryalara ve sevilen pop şarkılarına uzanan özel repertuvarıyla, 31 Aralık akşamı saat 23.00’ten itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak. Etkinlik sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.
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