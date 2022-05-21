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İş Sanat’ın “Cuma İş Çıkışı” konserinde Ceza sahne aldı
İş Sanat tarafından düzenlenen Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinde Türkçe rap müziğin önemli ismi Ceza sahne aldı.
Kültür Sanat 21.05.2022, 12:50
İş Sanat tarafından düzenlenen Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinde Türkçe rap müziğin önemli ismi Ceza sahne aldı.
İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinde Türkçe rap müziğin önemli ismi Ceza sahne aldı. Cuma İş Çıkışı konserinde Ceza, “Sus Pus”, “Fark Var”, “Panorama Harem”, “Hasat Zamanı” gibi sevilen şarkılarını söyledi. İş Sanat’ın ücretsiz gerçekleştirilen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde 27 Mayıs’ta Can Temiz sahne alacak.