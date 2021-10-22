İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nin, 22. sezonu başlıyor

Türk plastik sanatlar tarihinin usta isimlerini ağırlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert’in ’Seyir Defteri’ başlıklı sergisi ile açılıyor.

Klasik müzikten caza, Türk Halk Müziği’nden şiir ve hikâye dinletilerine geniş yelpazede hazırladığı programını seyircisine sunmaya hazırlanan İş Sanat, hibrit olarak planladığı 22. sezonuna 12 Kasım akşamı Maximum Uniq Hall’da gerçekleştireceği açılış konseri ile başlayacak. Farklı tekniklerdeki seramik formları ile tanınan Anılanmert’in “Seyir Defteri”nde sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son zamanlarda ürettiği yeni eserleri de yer alacak. Sergide seramik formlar, pentür karakterindeki karolar, enstalasyonlar, kâğıt üzerine karışık malzeme ile yapılmış desenler ve resimler sanatseverlerle buluşacak. Anılanmert’in Tunus, Makedonya ve Çanakkale’de yaptığı çalışmalar ve tanık olduğu kültürel yapıları ele aldığı sergi, 8 Ocak 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçılığının yanı sıra akademik bir kariyeri de olan Anılanmert’in teorik bilgi birikiminin ve sanat alanındaki kesintisiz üretiminin yansıdığı sergide sanatçı, zaman zaman seramik malzemenin dışına taşmayı, giderek farklı disiplinlere yönelmeyi seçiyor. Sanatçı geniş bir bakış açısıyla oluşturduğu yapıtlarına düşünsel-eleştirel bir boyut da katıyor. Böylece sanatseverlerin karşısına dünya ölçeğinde toplumsal

çözümlemelerin, felsefî yaklaşımların estetik sonuçları da çıkıyor.

Sanatçının yapıtları arasındaki sürekliliğin ve ilişkinin hissedildiği sergide, seramik sanatçılarının çok uzun bir zaman dilimini baştan sona, sondan başa durmaksızın kat ettiği görülüyor.

Geleneksellik ile günümüz teknoloji koşulları arasında sürekli gidiş-gelişler ortaya koyan bu sergi, bir yandan Anılanmert’in sanatında kat ettiği yola bir ışık tutarken, öte yandan onun hayata bakış açısının da ipuçlarını gösteriyor. Yaşamı farklı açılardan ele alarak kendine özgü kurguladığı görsel diliyle bireyin ve toplumun içinden geçtiği evreleri tuvalleri aracılığıyla yansıtan sanatçı, yapıtlarında insanı dünyanın güncel sorunlarıyla buluşturan özgür bir yaklaşım sergiliyor.