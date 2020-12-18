İş Sanat ile masalların dünyasına yolculuk devam ediyor

Dünyaca ünlü masalları çocuklarla buluşturan İş Sanat Masal Tiyatrosu devam ediyor.

Dünyaca ünlü klasik masalları çocuklarla buluşturan İş Sanat Masal Tiyatrosu devam ediyor. Bu ay Alaaddin ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masallarıyla başlayan seride, ’Çizmeli Kedi’ 20 Aralık’ta saat 15.00’ten itibaren yayında olacak. Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın tarafından canlandırılan, aralarında Hansel ve Gretel, Prenses ve Bezelye Tanesi ile Kırmızı Başlıklı Kız’ın bulunduğu tüm masallar, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda William Shakespeare’in ’Bir Yaz Gecesi Rüyası’ ve ’Kuru Gürültü’ eserlerinden seçilmiş bölümler 23 ve 30 Aralık’ta yayımlanacak. Yazarının Sesinden serisinde Yavuz Ekinci ’Bana İsmail Deyin’ ve Sinan Tuzcu ’Böcek’ kitaplarıyla 21 ve 28 Aralık’ta yayında olacak. Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, ’Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri’ projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren izlenebilecek.