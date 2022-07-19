İş Sanat Çarşamba Sahnesi Ece Göksu konseri ile başlıyor

İş Sanat Çarşamba Sahnesi’nin 20 Temmuz’daki ilk konuğu caz vokalisti Ece Göksu olacak.

Konserlerden hikâye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerinin yer aldığı “İş Sanat Çarşamba Sahnesi"nin 20 Temmuz’daki ilk konuğu caz vokalisti Ece Göksu olacak. Bodrum’da sahne alacak Göksu’nun, cazın ünlü üç solisti Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald’in unutulmaz şarkılarını seslendireceği “Ece sings Billie, Nina, Ella” başlıklı konserine Danny Fratina (trompet), Tamer Temel (saksafon), Eylül Biçer (gitar), Kaan Bıyıkoğlu (piyano), Volkan Topakoğlu (bas), Berke Özgümüş (davul) eşlik edecek.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 27 Temmuz’da “Tek Kanatlı Bir Kuş” başlıklı Yaşar Kemal hikâye dinletisiyle devam edecek. Ücretsiz gerçekleşecek “Çarşamba Sahnesi” etkinlikleri yaz sonuna kadar her çarşamba sanatseverlerle buluşacak.