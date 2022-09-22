İş Sanat Antik Sahne “Ben Anadolu” ile buluşuyor

İş Sanat, ‘Antik Sahne’ ismini verdiği yeni etkinlik serisiyle izleyiciyle buluşuyor.

Yıldız Kenter’in sergilediği unutulmaz performansla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan ve Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenen “Ben Anadolu”, 1 Ekim Cumartesi günü, Patara Antik Kenti’ne konuk oluyor. Güngör Dilmen’in kaleme aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan oturuyor. Etkinlik, saat 19.00’da Patara Antik Kenti’nde bulunan Likya Birliği Meclis Binası’nda gerçekleşecek.

Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan oyunda, Kibele’den Artemis’e, Nilüfer Hatun’dan Halide Edip Adıvar’a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 karakterde anlatılıyor.

Verilen bilgiye göre, etkinlik ücretsiz olup, Patara Antik Kenti’ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tabidir. Biletix’ten alınacak karekodla önceden rezervasyon yapılabilecek etkinliğe 12 yaş üzeri izleyici kabul edilmektedir.

İş Sanat Antik Sahne’de “Ben Anadolu”, 8 Ekim Cumartesi, saat 19.00’da ise Teos Antik Kenti Meclis Binası’nda izleyicilerle buluşacak.