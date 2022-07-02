İş Sanat 22’nci sezonunu ‘Cuma İş Çıkışı’ Göksel konseriyle tamamladı

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde düzenlediği ‘Cuma İş Çıkışı’ konserlerinde Türkçe pop müziğin sevilen sesi Göksel sahne aldı.

İş Sanat, 22’nci sezonunu ‘Cuma İş Çıkışı’ Göksel konseriyle kapattı. Göksel konserde, ‘Depresyondayım’, ‘Sen Orda Yoksun’, ‘Dudaklarında Arzu’, ‘Aşkın Yalanmış’ gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

22’nci Sezona Cuma İş Çıkışı konserleriyle başlayan ve bugüne kadar Sattas, Yeni Türkü, BaBa Zula, Mirkelam, Can Temiz, Ceza, Ceylan Ertem, Hey! Douglas, Melike Şahin ve Göksel gibi sanatçıları sahnesinde ağırlayan İş Sanat’ın ‘Cuma İş Çıkışı’ konserleri yeni sezonda yeniden seyircisiyle buluşacak.