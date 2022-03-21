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İş hanına bitişik minare görenleri hayrete düşürüyor

Fatih’te bulunan Gürün Han Mescidi iş hanına bitişik ilginç minaresi ile görenleri hayrete düşürüyor. Mescidin minaresinin İslam şiarına uygun bir yapı olmadığına dikkat çeken tarihçi Halit Mestane, "Bir Mimar Sinan’ın yaptığına bakın bir de bu esere, aradaki farkı görmek üzücü ve kırıcı oluyor" dedi.

Kültür Sanat 21.03.2022, 09:32
İş hanına bitişik minare görenleri hayrete düşürüyor

Fatih’te bulunan Gürün Han Mescidi iş hanına bitişik ilginç minaresi ile görenleri hayrete düşürüyor. Mescidin minaresinin İslam şiarına uygun bir yapı olmadığına dikkat çeken tarihçi Halit Mestane, "Bir Mimar Sinan’ın yaptığına bakın bir de bu esere, aradaki farkı görmek üzücü ve kırıcı oluyor" dedi.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Hobyar Mahallesi’nde bulunan Gürün Han Mescidi, 1952 yılında Sivaslı bir iş adamının yardımlarıyla inşa edildi. Gürün Han’da 1975 yılında çıkan yangın sonrası zarar gören mescit, bu tarihte yenilendi. Ancak mescidin minaresi, yaşanan yangın sonrası iş hanına bitişik bir şekilde yapıldı.

Mimari ev estetik olarak kötü bir görüntü oluşturan minare, drone ile havadan görüntülendi. Minarenin, mimari ve estetik olarak kötü bir görüntü oluşturulduğu görülürken, mescidin çevresinde bulunan klima havalandırmalar ise görüntü kirliliğine neden oluyor. Ayrıca iş hanıyla bitişik olan mescidin minaresi sosyal medyada da tepki çekti.

"Bu mescit ve minare İslam şiarına uygun yapı değildir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tarihçi Halit Mestane, "Bu caminin tarihi çokta eski değil 1952 yılında yapılan ve iş hanları bölgesinde bir mescittir. Burası 1975’te bir yangın geçiriyor. Bu yangından sonra bu minare konuluyor. İslam tarihinde İslam’a uygun hal diye bir kavram vardır. Gördüğünüz bu mescit ve minare İslam şiarına uygun yapı değildir. O sanata, estetiğe, inceliğe ve edep kısmına yani İslam’da minare dediğimiz şey genelde yerden alta bir taban yapılır üste kadar çıkar. Binanın boyunu da geçmelidir. Bizdeki minarenin alemi Allah’ı temsil eder. Okunan ezan hürmetli ve değerlidir. Bu İslam’a, sanata uyan bir alem değildir. Bu sosyal medyada çok dile geldi. Bununla alakalı İslam profesörleri de bu işin aslında insanları cezbetmeyeceği tam tersine şu gördüğünüz minare insanları İslam’a değil de sanki İslam’dan uzaklaştırırcasına. Çünkü insan güzeli arar. Burada o sanat ve estetik yok. Buranın komşusu bir Mimar Sinan’ın yaptığına bakın bir de bu esere bakın aradaki farkı görmek üzücü ve kırıcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kötü bir görüntü oluşturan minare ile ilgili çözüm önerilerini de sıralayan Mestane, "Birincisi bu minare bu binanın tepesine koyulabilir. Hakikaten buranın mescit olduğunu insanlara göstermek istiyorsak insanları çekmek istiyorsak bir şekilde minare yukarı kaldırılabilir. Diğer önerim bu mescid küçük bir mescit başka bir yere taşınabilir. Birçok yerde harabe mescitler var. Onu ihya ederek yine aynı isimde de olur hiç fark etmez. İhya edilebilir" diye konuştu.

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