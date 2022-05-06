IRU Genel Başkanı Erbaş: “Radyocular her gün hatırlanmalı”

"By Sempatik" lakabıyla tanınan Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) Genel Başkanı Yusuf Erbaş, 6 Mayıs Radyo Günü’nü kutlayarak, “Radyocular her gün hatırlanmalı” dedi.

By Sempatik lakabıyla tanınan IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş, 6 Mayıs Radyo Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı. Erbaş, “Bu günün radyocu meslektaşlarımızla birlikte radyo severlerin de günü olduğunu ifade ederek, herkesin bu özel gününü kutluyoruz” dedi.

Mesleki olarak yeterince öne çıkarılamayan radyocuların sesini bu günlerde kamuoyunun daha çok duymaya başladığını, bunun Türk radyoculuğu için olumlu ve güzel bir gelişme olduğunu söyleyen Erbaş, “Artık gerek hükümet gerekse diğer partiler, kendilerini en iyi ifade edebildikleri yerin radyolar olduğunun farkına geçte olsa varmaya başlamıştır” ifadesini kullandı.

Erbaş, “Sosyal ve toplumsal alanda ülkemize değer katan radyocuların gereken saygınlığını kazanması gerekir. Radyoculara devlet ve özel teşebbüsün daha fazla destek olması şarttır. Ayrıca medyanın en güçlü oluşumu ve birlikteliğini radyocular sağlamıştır. Bu birlikteliğin ülkemiz yararına her türlü çalışmada çok büyük bir pozitif güç olacağına inancım sonsuzdur” dedi.

IRU Başkanı Yusuf Erbaş, Türkiye’de radyoculuğun TRT mikrofonlarında 6 Mayıs 1927 yılında başladığını, o günün Radyo Günü olarak kutlandığını belirterek, "TRT bizim mesleki anlamda önderimizdir. TRT sayesinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği’nin yaşatıldığını, kültür ve sanat için verilen büyük emekleri takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Biz özel radyocular olarak Türk radyoculuğu için vermiş oldukları üstün hizmetlerden dolayı özellikle TRT kurumuna ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özel radyocular ile TRT’nin bundan böyle birçok projede daha çok birlikte çalışma içerisinde olacağımıza da inanıyorum” ifadelerini kullandı.