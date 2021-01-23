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İRTİFA ( ALTITUDE )FİLMİNİN KONUSU NEDİR, UYUNCULARI KİMLER?
Kültür Sanat 23.01.2021, 19:54
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Altitude Film Konusu
FBI ajanı Gretchen (Denise Richards), bir görev esnasında emirlere uymadığı için Washington'a bir masabaşı işine atanmıştır. D.C.'ye gitmek için uçan binen Gretchen'ın yanında Terry (Kirk Barker) adında bir işadamı vardır. Ancak kısa bir süre sonra uçağa Terry'i tedirgin eden bazı kişiler binince yanındaki ajana uçağın kaçırılacağını söyleyip, kendisini sağ salim yere indirmesi halinde on milyonlarca dolar ödül vaat eder. Nitekim o kişilerin kendisiyle kapanmamış bir hesabı vardır. Gretchen önce inanmasa da uçağın gerçekten kaçırıldığı anlaşılınca, havada aksiyon dolu bir maceranın içinde kalır.
Yapımcı: Phillip B. Goldfine , Chad Law , Richard Switzer
Altitude Filmi Oyuncuları
Denise Richards
Dolph Lundgren
Chuck Liddell
Kirk Barker
Greer Grammer