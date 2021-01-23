İRTİFA ( ALTITUDE )FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Altitude Film Konusu

FBI ajanı Gretchen (Denise Richards), bir görev esnasında emirlere uymadığı için Washington'a bir masabaşı işine atanmıştır. D.C.'ye gitmek için uçan binen Gretchen'ın yanında Terry (Kirk Barker) adında bir işadamı vardır. Ancak kısa bir süre sonra uçağa Terry'i tedirgin eden bazı kişiler binince yanındaki ajana uçağın kaçırılacağını söyleyip, kendisini sağ salim yere indirmesi halinde on milyonlarca dolar ödül vaat eder. Nitekim o kişilerin kendisiyle kapanmamış bir hesabı vardır. Gretchen önce inanmasa da uçağın gerçekten kaçırıldığı anlaşılınca, havada aksiyon dolu bir maceranın içinde kalır.

Yapımcı: Phillip B. Goldfine , Chad Law , Richard Switzer

Altitude Filmi Oyuncuları

Denise Richards

Dolph Lundgren

Chuck Liddell

Kirk Barker

Greer Grammer