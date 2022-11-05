İrlanda dans grubu Rhythm of the Dance Ankara’da sahne aldı

İrlanda dans grubu Rhythm of the Dance Ato Congresium’da sahne aldı.

Günümüzün en iyi üç İrlanda dans gösterisinden biri olarak gösterilen Ryhthm of the Dance, dans gösterisiyle Congresium Ankara sahnesinde yer aldı. İzleyiciler, özgün Kelt ezgileri, meşhur İrlanda step dansı, canlı müzik ve solistlerin büyüleyici seslerinden oluşan bir gösteri izledi.