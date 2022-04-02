İranlılar Van’da ’Ebi’ konseriyle coştu

İranlı turistler, ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı ’Ebi’ lakaplı Ebrahim Hamedi’nin Van’da verdiği konserle coştu.

Edremit ilçesinde yer alan Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konserde binlerce İranlı turist bir araya geldi. Sanatçı Ebrahim Hamedi’nin seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlı turistler, kimi şarkılarda duygulu anlar yaşarken kimi şarkılarda oynamanın keyfini çıkardı.

Van’da düzenlenen konserlerin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden İranlı turistler, bu konserler sayesinde ülkelerinde görme fırsatı bulamadıkları sanatçıları görebildiklerini söylediler. Ebi’yi çok sevdiklerini de sözlerine ekleyen İranlı turistler, konserlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.