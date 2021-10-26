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İranlı yönetmen Van’da dizi çekimine başladı

İran Devlet Televizyonunda yayınlanacak olan ‘Babasının peşinde’ isimli dizinin bir kısmı için çekimler Van’ın farklı noktalarında yapılıyor.

Kültür Sanat 26.10.2021, 08:49 26.10.2021, 08:57
İranlı yönetmen Van’da dizi çekimine başladı

İran Devlet Televizyonunda yayınlanacak olan ‘Babasının peşinde’ isimli dizinin bir kısmı için çekimler Van’ın farklı noktalarında yapılıyor.

İran Devlet Televizyonunda yayınlanacak olan dizinin 26 bölümden oluştuğunu ifade eden İranlı Yönetmen Amin Amani, “Bu dizinin yüzde 50’si İran’da, yüzde 50’si ise Van’da çekilecek. Bir kız çocuğunun babası, çok uzun zaman önce kaybolmuş. Daha sonra bir haber geliyor ki babası Van’dadır. O kız çocuğu babasının peşinden Van’a geliyor ve Van’da babasını arıyor. 26 bölüm olan dizinin her bölümü 40 dakikadan oluşuyor. Çekimler bittikten iki ay sonra dizi, İran televizyonunun birinci kanalında yayınlanacak. Ben bu anlamda bizlere verdikleri destekten ötürü Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e, sponsorumuza teşekkür ediyorum” dedi.

İran devlet kanalında yayınlanacak olan bir dizinin Van’da çekilmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Yunus Yüksel ise “Van şehri cennet vatanımızın en güzel köşelerinden bir yer. Tarihi ve doğal güzellikleriyle, çekiciliğiyle ön planda olan bir şehir. Van turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir dizi izlendiği zaman çok büyük kitlelere hitap edebiliyor. Tabi bu Van’da olacağı için ilimizi çok daha güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Sadece tanıtımları kataloglarla, broşürlerle, internette çeşitli sayfalarla değil bu şekilde de yapılması bizim için onur vericidir” ifadelerini kullandı.

Dizinin yüzde 50’sinin Van’da çekileceğini belirten Yüksel, “Van’ın çeşitli yerlerinde çekimler olacak. Doğal güzelliklere sahip olan Akdamar Adası’nda çekimler olacak. Bunun yanında vatandaşlarımızdan da çok kişi dizide yer alacak. Dizinin Van’da çekilmesi, destinasyonumuzu ön plana çıkarmakta ve doğru yolda ilerlediğimizi göstermektedir” diye konuştu.

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