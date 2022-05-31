İranlı Ressam Ahmet Nejat’ın eserleri İstanbul’da sanatseverlerle buluştu

Doğu kültürünün motiflerini eserlerinde yansıtan 66 yaşındaki İranlı Ressam Ahmet Nejat, 2’ncisi düzenlenen Art Contact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle bir araya geldi. Ahmet Nejat, pandemi döneminde birçok esere imza attığını ifade ederek eserlerinde ’aşk’ ve ’hiçlik’ konularına yer verdiğini söyledi.

İranlı ressam Ahmet Nejat, ikincisi düzenlenen Art Contact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’na katıldı. Doğu kültürünün tüm motiflerini Batı’nın sanat teknikleri ile birleştiren Ahmet Nejat’ın 44 eseri ile fuarda sanatseverlerle buluştu. Yaşadığı sağlık problemlerini ve pandemi yaşanan sıkıntılarını eserlerinde anlatan Nejat’ın sergisi fuarda büyük ilgi gördü.

“Aşk ve hiç konusu üzerine çalışıyorum”

Sanatın toplumu kurtaracağını söyleyen Ahmet Nejat, “Yaklaşık 44 eserle katılıyorum. Aslında biraz fazla getirdik ama çok sıkışmasın diye ayrı ayrı koyduk. Yaklaşık 3 senedir pandemi ve sağlık sorunları vardı ama sanattan uzak kalmadım. Sergilerde, fuarlarda yine işimi yaptım. Genelde ben belli bir konu üzerinde, belli bir felsefe üzerine çalışıyorum. Bu ’aşk ve hiç’. Arkadaşlar soruyorlar ne zaman bitecek diye. Bence bitecek bir şey değil” dedi.

“Sanat toplumun gıdası”

Sanatın toplumun vazgeçilmezi olduğuna vurgu yapan Ressam Nejat, “Nasıl 3 boyut veririmi, yani yeni formu aradım. O arayış içinde de son gördüğünüz eserler çıktı. Ben yeni eserlerle sergiye ve fuarlara katılmak isterim. Gördüklerinizin büyük bir kısmı da yeni eserlerim. Bir kere sanat aslında bizi kurtaran bir şey. Bunu sanırım herkes fark etti. Bizi bir araya getiren, bizi birleştiren ve ruhun gıdası aslında sanat. Sanatsız bir toplum olmadığını ben kendim dahi çok fazla hissettim” şeklinde konuştu.

“Bizim birlikte yaşamamız gerekiyor”

Sanat ve sanat eserlerinde aşk ve hiçlik duygusunu birleştirdiğini vurgulayan Nejat, “İnsanlar çok unutkan. Deprem oldu herkes birleşti, şimdi pandemi oldu herkes öleceğini fark etti, ölebileceğini fark etti. Hemen unuturuz, inanın ki 2 ay sonra pandemi de unutulacak, onun etkileri de unutulacak. Ama etkisinin unutulmaması gerekiyor. Sadece iyileştik, sokağa çıkabiliyoruz. Artık birleşelim, artık beraber olalım, artık mütevazı olalım. Benim aslında aşk ve hiçi ele alma sebebim de o. Çünkü hiç, bir yoldur aslında. Bu yol sevgi yoludur, aşk yoludur, tevazu yoludur. Bunları becerebilirsen hiçin yeni yolundasın. O da insanlığı kurtaran bir şeydir. Çünkü bizim birlikte yaşamamız gerekiyor. Hiçbir zaman hiç kimse tek mutlu değil” ifadelerini kullandı.

“Tüm eserlerimde Doğu var”

Mimar Sinan Üniversitesi’nden yüksek lisans mezunu olduğunu söyleyen Nejat, “Batı eğitimi aldım ve uzun süre de Batı eğitimi ile devam ettim. Sonra İtalya’ya gittim geldim. Duygusal insandır, Doğu insanı. Tüm eserlerimde Doğu var. Hatta soyut eski eserlerimde de yine Doğu duygusu var. Çünkü ben Doğuluyum orada da o motifleri işledim, hepsinde de var istisnasız” şeklinde konuştu.