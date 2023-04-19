İran’ın antik şehri: Hasanlu Tepesi

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde Urumiye Gölü ve Mahabat bölgesi arasında yer alan 9. yüzyıldan kalma antik şehir olan Hasanlu Tepesi günümüzde büyük ilgi görüyor.

Batı Azerbaycan eyaletinin güneyinde yer alan Hasanlu Tepesi, antik şehri ve yanında yer alan müzesiyle bölgeye giden turistlerin uğrak mekanı oluyor. Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe’nin de yer aldığı 25 kişilik heyet, İran’da antik şehir olan Hasanlu Tepesi’ni ziyaret etti.

Hasanlu Tepesi’nden sorumlu görevli Mühendis Şiri, Hasanlu Tepesi’nin Batı Azerbaycan sınırlarında yer aldığını belirterek, "Burası çok hikmetli bir yerdir. Tarihi ile Hasanlu Tepesi muazzam bir yerdir. Burası mimarı ve değerli bir alandır. Biz de buraya gelen insanlara Hasanlu Tepesi’nin tarihini anlatıyoruz. Burada eski yaşamın, ev kalıntıları ve hemen yanında müzesi yer alıyor. Aslında herkesin burasını görmesi gerekir ve buradaki tarihi görmesi gerek" dedi.

Turizm grubu olarak İran’da farklı temalarda bulunduklarını belirten Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise, "Biz Hasanlu Tepesi’ndeyiz. Yani 8 bin yıllık yaşamın olduğu yerdeyiz. Burada Hasanlu Tepesi’ndeki yaşam kalıntılarını ve yanında bulunan tarihi müzeyi gezdik. Aslında biz sadece şehir merkezlerini değil, tarihi yerlerini de gezip gördük. Biz buralarda onların tarihini gördük ve bize en güzel şekilde tarihi alanlarını gösterip eşlik ettiler. Aslında buralar hakikaten görülmesi gerek. Çünkü tarihi ile insanı mest ediyor. Burası Urartulardan kalma tarih diyebilirim. Biz de onları Yüksekova’ya davet ettik. İnşallah en güzel şekilde misafir edeceğiz ve bölgenin en güzel tarihi yerlerini göstereceğiz. Şehrimizi onlara tanıtacağız" ifadelerini kullandı.