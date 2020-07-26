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İran’da 16. Uluslararası Direniş Film Festivali’nin açılış töreni yapıldı

İRAN’IN BAŞKENTİ TAHRAN’DA KORONA VİRÜS SALGININ GÖLGESİNDE 16. ULUSLARARASI DİRENİŞ FİLM FESTİVALİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI.

Kültür Sanat 26.07.2020, 18:39
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İran’da 16. Uluslararası Direniş Film Festivali’nin açılış töreni yapıldı

İran’ın başkenti Tahran’da korona virüs salgının gölgesinde 16. Uluslararası Direniş Film Festivali’nin açılış töreni yapıldı.

İran’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, başkent Tahran’da 16. Uluslararası Direniş Film Festivali’nin açılış töreni yapıldı. Salgın nedeni ile katılımın kısıtlı tutulduğu törende sosyal mesafe kuralına ve maske takmaya özen gösterildi. Törene, İran Savunma Bakanlığı ve silahlı kuvvetlerden önemli isimler katıldı. Festivalde küresel salgına da değinerek, “Sağlık Koruyucuları” başlığına yer verildi. Açılışı yapılan film festivali İran’da Kutsal Savunma Haftası’nın başlayacağı 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Direniş Film Festivali’nin Genel Sekreteri Mehdi Azimi Mirdamad, yaptığı açıklamada 100’ün üzerinde ülkeden festivale bin 500 adet eser gönderildiğini söyleyerek, “Eylül ayının sonuna kadar iki veya üç kat daha fazla eser gönderileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı. Uluslararası Direniş Film Festival’inin işgal ve saldırılar karşısında fedakarlık ve direniş gösterenlerin konu alındığını belirten Mirdamad, “Bu festivaller ile hedefimiz, her türlü saldırı ve işgale karşı direnenleri yad etmek ve hatırlatmak” dedi.

Festivalde korona virüs salgını ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçıların da ele alındığı aktaran Mirdamad, “Bu yıl İran halkı ve tüm dünya maalesef korona virüs ile karşı karşıya kaldı. İran ve diğer bazı ülkelerde farklı olarak halkın korona virüs ile mücadelede birbirlerine karşı duyarlı olduklarını ve büyük fedakarlıklar gösterdiklerine şahit olduk. Korona virüs ile mücadeleyi bu nedenle festivale sağlık koruyucuları başlığıyla ekledik. Virüsün önünü almak, fedakarlık gösteren sağlık koruyucularını anmak ve korona virüs ile mücadeleye katkı sağlamak için böyle bir etkinlik düşündük. Törende de sosyal mesafe ve sağlık protokolleri uygulandı” ifadelerini kullandı.

Film festivaline katılan İran Silahlı Kuvvetler Kültür ve Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Ordu Sözcüsü General Şahin Naki Hani ise yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin korona virüs ile mücadelede sunduğu katkılara değinerek, “Savunma Bakanlığı, Devrim Muhafızları, silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri korona virüs ile mücadelede önemli sorumluluk aldılar. Silahlı kuvvetler olarak sahra hastanelerinin kurulması, şehirlerin dezenfekte edilmesi ve Sağlık Bakanlığı ile halka farklı bölgelerde hizmetler sunulmasında etkin roller aldık. Silahlı kuvvetler çatısı altında korona virüs ile etkin mücadele için bilimsel araştırmalar da yürütülmekte” dedi.

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