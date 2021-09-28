Türkiye’nin konuk ülke olarak davet edildiği ‘İpek Yolu İncisi’ Taşkent Uluslararası Film Festivali’nde Türk filmleri rüzgarı esecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, Yerli Düşünce Derneği ve Taşkent Büyükelçiliği’nin iş birliğinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Uluslararası Film Festivali düzenleniyor. Maveraünnehir bölgesindeki Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinde 40 farklı ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek olan festivalde “Türkiye Özel Bölümü” ile Türk sinemasının son dönemde uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen filmleri sinemaseverler ile buluşacak. Festival kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında sinema alanında ortak projelerin geliştirilmesi için iş birliği toplantıları gerçekleştirilecek. Yine sinema günleri, masterclass programları, ortak yapımlar için toplantıları kapsayan çeşitli etkinlikler programda yer alacak.

Birçok ünlü isim festivalde olacak

Etkinlik boyunca Türk filmleri için özel bir bölüm de olacak ve Türk sinemasının önemli isimleri festivalde yer alacak. Festivalde Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Oyuncu ve Yönetmen Özcan Deniz, Oyuncu ve Yönetmen Ercan Kesal, Yönetmen Ali Aydın, Seyid Çolak, Mehmet Gün, Fatih Özcan, Umut Mete Soydan, Oyuncu Erkan Petekkaya, Oktay Kaynarca, Sezgin Erdemir, Erkan Koçak Köstendil, Nazan Kesal ve Filiz Ahmet gibi birçok isim yer alacak. Festivalde Türkiye’den ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uysal’ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve basın mensupları da yer alacak. Festival kapsamında 10 film ve 1 belgesel gösterilecek. Festivalde yer alacak filmler şöyle:

"AF (Yönetmen: Cem Özay), Ahlat Ağacı (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan), Anons (Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun), Bağlılık Aslı (Yönetmen: Semih Kaplanoğlu), Flash Bellek (Yönetmen: Derviş Zaim), Kapan (Yönetmen: Seyid Çolak), Mavzer (Yönetmen Fatih Özcan), Nasipse Adayız (Yönetmen: Ercan Kesal), Omar ve Biz (Yönetmen: Mehmet Bahadır ve Maryna Gorbach Er), Ölü Ekmeği (Yönetmen: Reis Çelik) ve Japonya’da Türk İzleri (Yönetmen: Umut Mete Soydan)."

Türkçe konuşan ülkelerin yanı sıra Hindistan ve Rusya’nın da yer alacağı festivalin açılış töreni 28 Eylül tarihinde olacak. 29 Eylül’de 12 konuk ülkenin temsilcilerinin basın toplantısı saat 15.00’te Özbek Sinematografi Kurumda, Türk Film Günleri açılışı ise saat 18.00’de Forum Sarayı’nda olacak.