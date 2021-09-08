Into The Night’ın yeni sezonu Bir Denizaltı Hikayesi dizisine göz kırptı!

Netflix orijinal yapımı Into the Night, 2. sezonu ile hayranlarının karşısına çıktı. Yeni bölümleri ile hayranlarının beğenisini kazanan dizi, geleceğe dair önemli detaylarla mevcut sezonunu sonlandırdı. Merak uyandıran final bölümünde, Türk seyircileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Diziye dahil olup olmayacağı konusunda beklentilerin olduğu Kıvanç Tatlıtuğ, sezon finalinde ilk kez ortaya çıktı. Konuk oyuncu olarak yapıma dahil olacağı daha önceden duyurulan ancak bir türlü ortaya çıkmayan başarılı oyuncu, oldukça kilit bir noktada kendini gösterdi.

Shang-Chi filminin başrolü sosyal medyada ilginç bir paylaşımda bulundu. Simu Liu, önyargılı yorum yapan kişiler ile alay etti.

Into The Night 3. sezon sular altında mı geçecek?

Güneşin insan sağlığını tehlikeye attığı bir dönemi konu alan dizi, batıya kalan bir grup insanı konu alıyor. İlk sezonda uçakta yaşananları anlatan dizi, karakterlerin Bulgaristan’da bir sığınağa geçmesi ile devam etti. Yer altındaki yaşamlarını incelediğimiz hayatta kalanlar, kötü bir sürprizle karşılaşınca işler yine sarpa sarıyor.

Tam bu noktada diziye dahil olan Kıvanç Tatlıtuğ, yine bir Netflix yapımı olan Bir Denizaltı Hikayesi’ne göndermede bulunuyor. Sezon finalinin son sahnesinde görülen usta aktör, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Türk yapımı Bir Denizaltı Hikayesi ile benzer bir konuyu işleyen Netflix, Into the Night ile diziyi aynı evrene koyabilir. Zira Kıvanç Tatlıtuğ‘un canlandırdığı karakter, Ayaz Kobanbay‘a, “bir denizaltımız var, araştırmacıyız biz” diyerek iddiaları güçlendirdi.

Konu ile alakalı resmi bir açıklama gelmezken, Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin resmen yayınlanması ile soru işaretleri giderilecek gibi gözüküyor. Çekimleri biten yapımın bu sene içerisinde Netflix platformu üzerinden seyircilerini karşılaması bekleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ‘un başrolde yer aldığı yapımda usta aktöre, Özge Özpirinççi eşlik edecek. Merakla beklenen dizinin yönetmenlik koltuğunda ise Tolga Karaçelik yer alıyor.

Aksiyon drama odaklı yapım, doğa üstü olaylar nedeniyle askeri denizaltına sığınan araştırmacı ekibi merkezine alıyor. Bu yönden bakınca, Into the Night ile Bir Denizaltı Hikayesi’nin aynı evrende olmaması daha büyük bir sürpriz olabilir. Bakalım hayranların merakla beklediği dizi, ortak evren iddialarını doğrulayacak mı? Bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete.net