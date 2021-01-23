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İnternette en çok hangi kitaplar satıldı?

Son 10 yılda internet üzerinden kitabı en çok satan yazarlar arasında Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos ilk sırada bulunuyor. Listede 3 kitabı bulunan Sabahattin Ali ise bu alanda tek yazar

Kültür Sanat 23.01.2021, 14:28
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İnternette en çok hangi kitaplar satıldı?

İnternet üzerinden en çok kitap satan bir kitabevine göre son 10 yılda en çok satılan 10 kitap arasında José Mauro de Vasconcelos'un 'Şeker Portakalı' ilk sırada yer alıyor.
İlk 10'da en çok kitabı bulunan yazar ise 3 kitapla Sabahattin Ali.
Sabahattin Ali'yi ikişer kitapla George Orwell ile Stefan Zweig takip ediyor.

ŞEKER PORTAKALI
Yazarı: José Mauro de Vasconcelos
Satışı: 215.957
Brezilya edebiyatının klasiklerinden 'Şeker Portakalı', José Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı kabul edilir.
Yetişkinler dünyasının sınırlamalarına hayal gücüyle meydan okuyan 'Zezé'nin yoksulluk, acı ve ümit dolu hikâyesi, yazarın çocukluğundan derin izler taşıyor.
5 yaşındaki 'Zezé', hemen her şeyi tek başına öğrenir: sadece bilye oynamayı ve arabalara asılmayı değil, okumayı ve sokak şarkıcılarının ezgilerini de. En yakın sırdaşıysa, anlattıklarına kulak veren ve 'Minguinho' adını verdiği bir şeker portakalı fidanıdır.

KÜRK MANTOLU MADONNA
Yazarı: Sabahattin Ali
Satışı: 179.335
Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali, 'Kürk Mantolu Madonna'da güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına dair, yanıtlanması zor sorular soruyor.

HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Yazarı: George Orwell
Satışı: 164.356
Ülkemizde daha çok '1984' adlı kitabıyla tanınan İngiliz yazar George Orwell'ın 'Hayvan Çiftliği', çağdaş klasikler arasına girmiş ikinci kitabı.
George Orwell, bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirdi. Romandaki önder domuzun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıkça görülüyor. Öbür kişiler bire bir belli olmasalar da bir diktatörlük ortamında yer alabilecek kişiler.

1984
Yazarı: George Orwell
Satışı: 152.274
George Orwell, kült kitabı '1984'te geleceğe ilişkin bir kâbus senaryosunu kaleme aldı. Orwell, geleceği; bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü totaliter bir dünya düzenini inanılmaz bir hayal gücüyle, en ince ayrıntısına kadar kurguladı.

SİMYACI
Yazarı: Paulo Coelho
Satışı: 146.855
'Simyacı', 1988'den bugüne kadar eleştirmenler tarafından bir 'fenomen' olarak değerlendiriliyor. 'Simyacı', İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban 'Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsü.

İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN
Yazarı: Sabahattin Ali
Satışı: 118.352
Aydın geçinenlerin karanlığına, insanın içindeki şeytana keskin bir bakış olan 'İçimizdeki Şeytan'da Sabahattin Ali, gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın kapana kısılmışlığını gösteriyor.

BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU
Yazarı: Stefan Zweig
Satışı: 116.420
Stefan Zweig, 'Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu'nu 1920'li yıllarda yazdı. Zweig, kitabında okurunu, bir kez daha, insan psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda 'Mutlak aşk' kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal.

OLAĞANÜSTÜ BİR GECE
Yazarı: Stefan Zweig
Satışı: 109.304
'Olağanüstü Bir Gece'; seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesi.

KÜÇÜK PRENS
Yazarı: Antoine De Saint Exupery
Satışı: 106.245
"Hoşça git" dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez." Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez

KUYUCAKLI YUSUF
Yazarı: Sabahattin Ali
Satışı: 102.551
Türk edebiyatının en romantik kahramanlarından olan 'Kuyucaklı Yusuf', hayatın ve insanların zalimliği karşısındaki naif duruşu ile bir yandan trajik bir sona ilerlerken, bir yandan da yaşadığı lirik aşk hikayesinin kahramanı olarak edebiyat tarihinde yerini aldı.

Kaynak: haberturk.com

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