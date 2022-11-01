İnşaat kazısında bulunan gizemli lahit açıldı

Bolu’da bir inşaatın kazı çalışmasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, geniş güvenlik önlemi altında açıldı. Lahitten, aynı aileden oldukları değerlendirilen iki kişinin iskeletleri ve eşyaları çıktı.

Tepecik Mahallesi’nde 29 Ekim’de bahçe duvarının temeli için iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 metre kazılan alanda iş makinesinin sert bir maddeye çarpması üzerine çalışma durduruldu. Sert kayanın çevresini kazan operatör, iş makinesinin çarptığı sert maddenin lahit olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Müze Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde lahidin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Lahdin mühürlü olan kapağının açılması için alınan izinle birlikte sabah saatlerinde Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de hazır bulunduğu müze bahçesinde, lahdin mühürleri kesildi. Vinç yardımıyla kapağı kaldırılan lahdin içindeki su, görevliler tarafından kontrollü şekilde boşaltıldı. Suyun boşaltılmasının ardından lahdin içine giren ekipler, aynı aileye ait olduğu değerlendirilen iki iskeletle karşılaştı. Kalan parçalar lahitten çıkarılarak, incelenmek üzere koruma altına alındı. Lahdin içerisinde incelemelerin devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, lahdin açılması çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.