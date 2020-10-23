İngiltere, Irak’a tarihi eserlerini iade edecek
İNGİLTERE, IRAK’TAN ÇALINAN YAKLAŞIK 5 BİN TARİHİ ESERİN IRAK’A İADE EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.
İngiltere, Irak’tan çalınan yaklaşık 5 bin tarihi eserin Irak’a iade edeceği bildirildi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, İngiltere’deki temasları çerçevesinde Londra’daki Britanya Müzesi’ni gezdi. Yaklaşık 5 bin tarihi eserin İngiltere’den Irak’a iade edileceği belirtilen açıklamada, müzeyi gezen el-Kazimi’nin gelecek yıl Irak’a resmi olarak teslim edilecek tarihi eserlere göz attığı bildirildi.
Ülke tarihinde önemli bir yere sahip olan iade kapsamında Irak’tan çalınan ve Sümer dönemine ait bir tablonun da iade edilmesi bekleniyor.
Irak’ın tarihi eserlerinin büyük bir bölümü ABD’nin 2003 yılında ülkeyi işgal etmesinin ardından çalınmıştı. 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın ülkenin Anbar, Selahattin ve Musul kentlerini işgal etmesi sonrası da 2. defa ülkenin tarihi eserleri yağmalanmıştı.
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