banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: '2021 yılında neler mi yaptık?'
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
Yıl değişti ama gündem hep aynı!
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu

İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri ile büyüyor

İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirilen “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” projesi kapsamında İnegöl’ün ilk Kitap Ağacı Kütüphanesi Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulunda uygulandı. Bu proje ile İnegöl’de bir yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Böylece çocuklar sahte kahramanların değil, gerçek Türk büyüklerinin hayatlarından ilham alarak yetişecek.

Kültür Sanat 31.12.2021, 11:46
İnegöl’de çocuklar Türk büyüklerinin hikâyeleri ile büyüyor

İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirilen “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” projesi kapsamında İnegöl’ün ilk Kitap Ağacı Kütüphanesi Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulunda uygulandı. Bu proje ile İnegöl’de bir yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 100 Türk büyüğünün hayatının anlatıldığı 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Böylece çocuklar sahte kahramanların değil, gerçek Türk büyüklerinin hayatlarından ilham alarak yetişecek.

Belediye, kaymakamlık, belediye ve Birlikte Dağıtım A.Ş. işbirliğiyle ve hayırsever iş adamlarının da destekleriyle “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” projesi hayata geçiriliyor. Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında çocukların millî şuur kazanmaları ve tarihleriyle iftihar etmeleri için Türk büyüklerinin hikâyeleri ve animasyonları, bu proje ile öğrencilerle buluşuyor. Bu proje ile çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemeleri hedefleniyor.

İlk kitap ağacı çocuklarla buluştu

Tarih Yazan Çocuklar projesi ile İnegöl’de bulunan 54 ilkokulda 644 derslik için Kitap Ağacı ismi verilen kitaplıklar kurulacak. Her bir kitap ağacında 4’er set “Tarih Yazan Çocuklar” kitap serisi yer alacak. Toplamda 1 kitap ağacı 400 kitaptan oluşacak. Öğretmenler nezaretinde 1 yıl içerisinde toplam 20 bin 704 öğrenci, 2 milyon 70 bin 400 kitabı okumuş olacak. Uygulamanın ilk adımı ise bugün atıldı. İnegöl’ün ilk Kitap Ağacı Kütüphanesi işadamlarının sponsorluğunda Ortaköy Süleyman Ezim İlkokulunda hayata geçirildi.

Projenin uygulamaya geçmesinin ardından, bugün Süleyman Ezim İlkokulunda mini bir program tertip edildi. Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru,, okulu yaptıran hayırsever işadamı Abdullah Ezim ile okul idarecileri ve öğrencilerin katıldığı programda, ilkokul öğrencileri de mini bir gösteri sundu. Farklı Türk büyüklerini canlandıran öğrenciler, sınıfta yaptıkları sunumla takdir topladı.

Kitap Ağacı Kütüphanesinin tanıtımı yapılırken, öğrencilere de konunun ehemmiyeti protokol üyeleri tarafından anlatıldı. Öğrenciler de projeye ciddi bir ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Alper Taban, “Türk Milletinin adının tarihe altın harflerle yazılmasını sağlayan şüphesiz binlerce değerimiz var. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesi de kültür ve eğitim alanında büyük etki uyandıracak, ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlayacak kıymetli bir projedir. Bu projeyle ülkemizin geçmişindeki engin tecrübe ile birlikte bilgi ve birikimi oluşturan, tarihe mal olmuş değerlerimizin gelecek nesillerle buluşturulması hedeflenmektedir. İlkokul öğrencilerimiz için hazırlanan bu kitap ağaçları ile amaçlanan sadece çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması değil, aynı zamanda bu değerli kimlikleri ilkokul yıllarında tanımaları ve anlamalarını sağlamaktır” dedi.

Hikâyeler animasyonlarla destekleniyor

Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüzde, çocukların milli şuur kazanmaları ve tarihlerinden gurur duymalarının toplumun geleceği için giderek daha önemli bir hâle geldiğine vurgu yapan Başkan Alper Taban, “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesi, çocuklarımızın Türk büyüklerini tanımalarını, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş bu gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de projesinin içeriği ve hedefleri kapsamında ilkokul sınıflarına Kitap Ağacı oluşturulması ve burada yer alan Türk büyüklerinin hayatını konu alan kitapların İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda bir yıl içerisinde öğrencilere okutulması temel hedefimizdir. Çocuklarımızın kağıda dokunarak okuma alışkanlığı kazanmalarının önemini gözeterek, değişen dünyanın gerçeklerine uygun şekilde, teknolojinin imkanları da projemize dahil edilmektedir. Bu doğrultuda; tüm kitapların sesli animasyon videoları hazırlandı ve kitap üzerindeki karekodlar sayesinde hedef kitlesiyle buluşacak” diye konuştu.

Okullar kitap ağaçlarıyla donatılacak

Başkan Alper Taban, şehrimizde 54 ilkokulda 644 dersliğin her birinde 4’er takım “Tarih Yazan Çocuklar İnegöl’de” kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağaçları kurulacağını hatırlatarak; “Her bir sette 100 kitap olmak üzere toplam 400 adet kitabı sınıflarımıza ulaştırmak istiyoruz. Bugün ilk kitap ağacımız öğrencilerimizle buluştu. Bizler için önemli bir gün. Kitaplıklarda yer alan bu değerli kitaplar, sınıf öğretmeninin yönetiminde sürdürülecek bir yıllık plan çerçevesinde çocuklar tarafından okunacaktır. Bu yolla her bir çocuğun Türk büyüklerini tanıması ve gerçek kahramanların hayatlarından ilham alması sağlanacaktır” açıklamalarında bulundu.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8