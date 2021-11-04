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İnegöl Belediyesi fotoğraf maratonu başlıyor

İnegöl Belediyesi, BUFSAD ve İFSAD işbirliği ile 3 ayrı kategoride toplam 72 bin TL ödüllü fotoğraf maratonu düzenliyor. 11-14 Kasım tarihlerinde 4 gün sürecek maratonda İnegöl’ün eşsiz güzellikleri profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından ölümsüzleştirilecek. Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlar için de mobil kategori düzenleneceğini açıkladı.

Kültür Sanat 04.11.2021, 15:37
İnegöl Belediyesi fotoğraf maratonu başlıyor

İnegöl Belediyesi, BUFSAD ve İFSAD işbirliği ile 3 ayrı kategoride toplam 72 bin TL ödüllü fotoğraf maratonu düzenliyor. 11-14 Kasım tarihlerinde 4 gün sürecek maratonda İnegöl’ün eşsiz güzellikleri profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından ölümsüzleştirilecek. Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlar için de mobil kategori düzenleneceğini açıkladı.

İnegöl Belediyesi şehrin turizm, endüstri ve sosyal değerlerini ölümsüzleştirmek, sonbaharın renk cümbüşüyle İnegöl’ün eşsiz doğasını sanatla buluşturmak adına 4 gün sürecek bir Fotoğraf Maratonu düzenliyor. Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği (BUFSAD) ve İnegöl Fotoğraf Sanatçıları Derneği (İFSAD) işbirliğiyle düzenlenecek fotoğraf maratonu 11-14 Kasım tarihlerinde 3 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. İnegöl’de turizm, endüstri ve sosyal hayat konularının işleneceği fotoğraf maratonu ile şehrin eşsiz manzara ve doğası arşivlenmiş olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Profesyonel fotoğraf sanatçılarıyla birlikte şehrimizi tanıtabileceğimizi düşünüyoruz. Buradan çıkacak karelerle turistik güzelliklerimizi ortaya koyabileceğimizi, fotoğrafın diliyle pek çok güzelliğin vatandaşa aktarılabileceğine inanıyoruz. Bugün de bu maksat doğrultusunda fotoğrafın profesyonelleriyle bir aradayız. Bir fotoğraf maratonu duyurusu yapmak için bir araya geldik. Pandemi sürecinde şehrimizde İFSAD işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bir çalışmamız oldu. Özellikle sokaklar boşken bütün güzellikleri, şehrin cadde ve sokaklarını, doğal hayatı fotoğraflamaya çalıştık. Mevsim olarak sonbahardayız. Tabiatın bin bir rengini fotoğraf karelerine yansıtmak istiyoruz. Çok güzel görüntüler, manzaralar çıkacağını düşünüyoruz. Bu manzaraları da gerek tanıtımlarda gerek kent belleğinde değerlendirmiş olacağız” dedi.

Taban, “Maratonumuz 3 ana tema ile düzenleniyor. İnegöl’de turizm, İnegöl’de endüstri ve İnegöl’de sosyal hayat başlıklarıyla yapılacak. Burada her kategori için 1’inciler, 2’nciler, 3’üncüler ve mansiyon ödülleri yer alacak. 1’inciye 10 bin, 2’nciye 5 bin 3’üncüye 3 bin olmak üzere ödüllendirme yapılacak. Mansiyonlarla birlikte toplam 72 bin TL’lik bir ödül var. 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında 4 gün devam edecek çalışma için bu 4 gün boyunca belediyemiz önünde bir kayıt masası oluşturulacak. Burada profesyoneller gelip kayıtlarını yaptırıp o günden sonra çekeceği fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Geçmişte çekilmiş fotoğraflar yarışmaya dahil edilmeyecek. Yarışma sonucunda gelen fotoğrafları alanında uzman bir jüri heyeti değerlendirecek. 1’inciye 1.500 TL, 2’nciye 1.000 TL ve 3’üncüye 500 TL ödül verilecek” diye konuştu.

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