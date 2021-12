İnegöl Belediye Tiyatrosu Balıkesir’de sahne aldı

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Altıeylül Belediyesi’nin daveti üzerine Balıkesir’e gitti. Gündüz “Ak Masal Kara Masal” çocuk oyunu ile sahne alan İnegöl Belediye Tiyatrosu, akşam da “Cimri” oyunu ile yetişkin sanatseverler için sahneye çıktı.

Gerçekleştirdikleri birbirinden güzel gösterilerle adını duyuran İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, farklı il ve ilçelerden davetler almaya başladı. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Balıkesir Altıeylül Belediyesi tarafından davet aldı.

Altıeylül Belediyesinin daveti üzerine Balıkesir’e giden İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 18 Aralık Cumartesi günü iki farklı oyunla izleyici karşısına çıktı. Hasan Can Kültür Merkezinde yapılan gösterilerin ilkinde, gündüz “Ak Masal Kara Masal” çocuk oyunu sahnelendi. Minik sanatseverler, İnegöl Belediye Tiyatrosunun gösterisiyle unutulmaz bir gün yaşadı. Aynı günün akşamında ise Moliere’in ünlü “Cimri” yetişkin tiyatro gösterisi Balıkesirli sanatseverler için sahneye taşındı. Balıkesir Altıeylül ilçesi halkı, her iki oyuna da ilgi gösterdi. İnegöl Belediye Tiyatrosunun gösterileri, izleyenlerden tam not aldı.