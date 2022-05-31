‘İnci kefali’ konulu fotoğraf yarışmasına yoğun ilgi

Van’ın Erciş Kaymakamlığınca 3-5 Haziran’da gerçekleştirilecek "10. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali” çerçevesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasına fotoğrafçılar yoğun ilgi gösterdi.

İnci kefalinin üremek için Van Gölü’nden tatlı sulara göçünü konu alan yarışmaya birçok fotoğraf sever katıldı. Sonuçların 3 Haziran’da festivalin açılış töreninde açıklanacağı belirtilen yarışmaya katılan fotoğraf severler, güzel fotoğraflar yakalamak için günlerdir balık bendini kendilerine mesken tuttu.

Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay, Erciş balık bendinde inci kefali balığının göçünü fotoğraflamaya geldiklerini belirterek, “Görüldüğü üzere inci kefali Van Gölü’nden yumurtalarını bırakmak ve üremek için tatlı sulara göç ediyor ve suyun akış yönünün tersine adeta bir balerin gibi dans ederek uçuyor. Bizler de fotoğraf severler olarak bunu fotoğraflamaya geldik. Burada aynı zamanda İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali gerçekleşecek. Bir kaç gün sonra bizlere bu festival çerçevesinde gerçekleşecek olan fotoğraf yarışmasına katılmak için buradayız. Çok heyecanlıyız, güzel fotoğraflar çektik. Bu fotoğraflarla inşallah derece alacağız. Bütün fotoğraf ve doğaseverleri balık bendine inci kefalinin göçünü izlemeye davet ediyorum” dedi.