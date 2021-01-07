İmzalı kitap ve evraklar sanal müzayede ile sergileniyor

Koronavirüs nedeniyle çevrimiçine taşınan müzayedede imzalı kitap, evrak, fotoğraf ve ayrıca ilk baskı koleksiyonları sergileniyor.

Türkiye’de imza koleksiyoncularının arttı. Pandemi nedeniyle müzayedeler de sanal mecrada düzenleniyor. 520 lot halinde imzalı kitap, evrak, fotoğraf ve ayrıca ilk baskı koleksiyonları çevrimiçi alanda sergilenmeye başladı. İstanbul Müzayede’nin düzenlediği Türk edebiyat tarihinin en ünlü eserlerinin yer aldığı müzayede 21 Ocak’a kadar yayında olacak.

Müzayedede Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eseri yazarından imzalı ve ithaflı şekilde sergileniyor. Ayrıca Nazım Hikmet, Edip Cansever, Necip Fazıl Kısakürek gibi önde gelen isimlerin eserleri imzalı şekilde yer alıyor. Ara Güler tarafından çekilmiş Yaşar Kemal fotoğrafı da sergilenen eserler arasında bulunuyor.