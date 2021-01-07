Son Dakika
ALMANYA’NIN GELECEKTE OLASI HIRİSTİYAN DEMOKRAT BAŞKANI FREIDRICH MERZ TÜRKİYE’YE ÖZEL STATÜ ÖNERİYOR
İmzalı kitap ve evraklar sanal müzayede ile sergileniyor
Koronavirüs nedeniyle çevrimiçine taşınan müzayedede imzalı kitap, evrak, fotoğraf ve ayrıca ilk baskı koleksiyonları sergileniyor.
Kültür Sanat 07.01.2021, 09:38
8
Koronavirüs nedeniyle çevrimiçine taşınan müzayedede imzalı kitap, evrak, fotoğraf ve ayrıca ilk baskı koleksiyonları sergileniyor.
Türkiye’de imza koleksiyoncularının arttı. Pandemi nedeniyle müzayedeler de sanal mecrada düzenleniyor. 520 lot halinde imzalı kitap, evrak, fotoğraf ve ayrıca ilk baskı koleksiyonları çevrimiçi alanda sergilenmeye başladı. İstanbul Müzayede’nin düzenlediği Türk edebiyat tarihinin en ünlü eserlerinin yer aldığı müzayede 21 Ocak’a kadar yayında olacak.Müzayedede Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı eseri yazarından imzalı ve ithaflı şekilde sergileniyor. Ayrıca Nazım Hikmet, Edip Cansever, Necip Fazıl Kısakürek gibi önde gelen isimlerin eserleri imzalı şekilde yer alıyor. Ara Güler tarafından çekilmiş Yaşar Kemal fotoğrafı da sergilenen eserler arasında bulunuyor.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü