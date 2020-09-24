İmamoğlu’ndan “Kavuk” müjdesi

İmamoğlu, Öztekin ve Çoruh’la, kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alan üzerinde çalışacaklarının müjdesini paylaştı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuk, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda geçtiğimiz 20 Eylül’de düzenlenen törenle, Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, törene, görüntülü mesaj yollamıştı. Mesajla yetinmeyen İmamoğlu, Öztekin ile Çoruh’u, İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun’la birlikte Florya’daki Başkanlık Konutu’nda ağırladı.

“KAVUK, ÇOK KIYMETLİ BİR SİMGE”

Öztekin ve Çoruh’a tebriklerini ileten İmamoğlu, usta oyuncularla kavukla bir niyetini paylaştı. “Siz gelmeden, Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat’la konuştuk” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kavuk, gerçekten çok kıymetli bir simge. İstanbul, neticede bunun başlangıcı ve ev sahibi. Simgesel bir yerde hem tarihsel sürecini anlatan hem de alan kişilerin büstlerinin olduğu, yarın bir başka olduğunda da devam edebilecek bir tanzimle, böyle bir alanı İstanbul’a hazırlamak istiyorum dedim arkadaşlarıma. Sizin de fikrinizi alalım. Sizlerin uygun gördüğü metin ve tasarım çalışılması üzerine ya da sizin davet edeceğiniz başka kişiler de olabilir, Ferhan Bey gibi. Biz, bir çalışma yapalım buna. Kalıcı ve dokunulmayan bir yer olmalı diye konuştuk. Böyle bir niyetim var. Sizin büstünüzün dışında, kavuğun da bir büstü olmalı orada.”

ÖZTÜRK VE ÇORUH’TAN DESTEK

İmamoğlu’nun talebini olumlu karşılayan Öztekin, İBB Başkanı’na “Esas o olmalı. Bunlar da alanlar olmalı” sözleriyle yanıt verdi. Öztürk ve Çoruh, samimi bir atmosferde gerçekleşen sohbette İmamoğlu ile kavuğun devrinden kaynaklı tartışmalar ve pandemi nedeniyle yaşadıkları zorluklarla ilgili görüşlerini paylaştı. Sanatçıların bu süreçte yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve bu konuda çalışmaları bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Bunu tek başına İBB çözebilir mi; emin değilim. Ama bunu bırakmayacağız” dedi.