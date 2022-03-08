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İmam hatip lisesi öğrencileri 20 milyon yıl öncesine ışık tuttu

Ordu’nun Kumru ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde rehber öğretmenler ve öğrenciler, bölgede yaptıkları fosil kazı çalışmalarında, 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosiller elde etti. Elde edilen fosiller bilim müzesine dönüştürülürken, Türkiye’de ilk defa bir imam hatip lisesinde fosil müzesi kurulmuş oldu.

Kültür Sanat 08.03.2022, 08:55
İmam hatip lisesi öğrencileri 20 milyon yıl öncesine ışık tuttu

Ordu’nun Kumru ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde rehber öğretmenler ve öğrenciler, bölgede yaptıkları fosil kazı çalışmalarında, 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosiller elde etti. Elde edilen fosiller bilim müzesine dönüştürülürken, Türkiye’de ilk defa bir imam hatip lisesinde fosil müzesi kurulmuş oldu.

Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve rehber öğretmenleri, Maden Teknik Arama (MTA) Trabzon Bölge Müdürlüğünden bilim insanlarının teknik ekipmanları ile destek verdiği fosil kazı çalışmalarında bölgenin milyonlarca yıl öncesine ışık tuttu. Yapılan çalışmalarda öğrenciler, 5 ile 20 milyon yıl öncesine ait fosillere ulaştı.

Kazı çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda fosil ile Türkiye’de ilk defa bir imam hatip lisesi bünyesinde fosil bilim merkezi kuruldu. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, farklı okullardan da öğrencilerin ziyaret ettiği fosil bilim müzesini bir sonraki aşamada taşınabilir bir platforma dönüştürerek, tüm öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

“İmam Hatip liseleri arasında bir ilk”

Okul Müdürü Yakup Gök öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde elde ettikleri fosilleri müzeye dönüştürdüklerini ifade ederek, “Geçen yıl okulumuza coğrafya öğretmeni olarak atanan Mustafa Sarıkaya hocamızın arşivi ve kendi öğrencilerimizin de yapmış olduğu araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğumuz çalışmalarımızı okulda sergilemeyi düşündük ve bilim müzesi oluşturduk. Tüm ilimizdeki okullara da bilim müzesini açtık, İmam Hatip Liseleri arasında bir ilk olması nedeniyle bu çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye’de imam hatip liseleri arasında ilk defa bir fosil müzesi kurulmuş oldu"

Okulun Müdür Yardımcısı Eşref Manav, Kumru ilçesinde de fosillerin bulunabileceğini gördüklerini ifade ederek, “Gayretlerimiz neticesinde şu an bu aşamadayız. Şuan Türkiye’de imam hatip liseleri arasında ilk defa bir fosil müzesi kurulmuş oldu. Ayrıca bölgemizde yapılan çalışmalar neticesinde aslında okulumuzun bulunduğu bölgenin de aslında bir volkanik alan olduğu, Kumru ilçemizde de fosillerin bulunabileceği ortaya çıktı. Yarım alarak bölgemizdeki volkanik alanları taramaya başladık ve öğrencilerimiz ile birlikte gidip araştırmalar sonucu çok ciddi sayıda fosile ulaşmış olduk. Böylece müzemiz, bölgedeki fosilleri de ortaya çıkartan bir bilimsel araştırma projesine dönüşmüş oldu. Bundan sonraki amacımız, teknolojinin imkanlarından yararlanarak müzemizi daha dijital ögelerle zenginleştirmek, aynı zamanda da taşınabilir bir müze haline getirip ülkemizin en ücra köşesindeki okullarımıza ve öğrencilerimize bu bilim ve fosil merakını taşıyabilmek” ifadelerine yer verdi.

“3 boyutlu taşınabilir bir müze haline dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Uzun zamandır fosil alanında çalışmalar yapan ve aynı zamanda okulun coğrafya öğretmeni olan Mustafa Sarıkaya , “Okulumuz benim hazineme sahip çıktı. Burası bir fosil bilim müzesi. İlk kez Türkiye’de İmam Hatip Liseleri arasından fosil bilim müzesi kuruldu. Biz, okulumuzda bu çalışmayı öğrencilerimiz ile beraber ve okul idaremiz ile birlikte Türkiye’nin ilk 3 boyutlu taşınabilir fosil bilim müzesine dönüştürmek için de çalışmalar başlattık. Artık çevre ilçelerden ve farklı okullardan da sürekli olarak öğrenciler gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

“Milyonlarca yıl öncesine yolculuk”

“Burada milyonlarda yıl öncesine yolculuk yapabilecek bir konsept oluşturduk” diyen Sarıkaya şunları söyledi:

“Bunu tabi yapay zeka, sanal gerçekçilik ve hologram teknolojisi ile geliştirdikten sonra, fosile ve dinozora çocuklar dokunabilecekler. Yani buraya öğrenci geldiği zaman incelemesini yaptıktan sonra yapay zeka devreye girecek ve karşısına istediği dinozoru, fosili hologram şeklinde çıkartacak. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. İlçemizde 5 ile 20 milyon yıl arasındaki fosillere rastlıyoruz. Tabi 30, 40 ve 60 milyon yıl öncesine kadar da fosillerimiz var. Farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğümüz için, farklı yaşlardaki envanterler elimizde. Biz, okulumuzda kurduğumuz müzemiz için ciddi bir takım oluşturduk ve 12 öğrencimiz var, bu öğrencilerimiz hem fosil, hem coğrafya hem de jeoloji bilimi anlamında ciddi çalışmalar yürütüyorlar.”

Bakanlık tarafından paylaşıldı

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde, öğrenciler ve öğretmenlerin çalışması paylaşılarak, "Dijital dergimiz 81 Çalıkuşu’ndan derlediğimiz haberleri sizlerle buluşturuyoruz, ilk haberimiz Ordu’dan. Öğrencilerimiz, yörenin milyonlarca yıl öncesine ışık tutarak ulaştıkları fosillerle Fosil Bilim Merkezi kurdu" denildi.

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