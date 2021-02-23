İlkbahar sezonu için poplin gömlekler satışa sunuldu

Her stile adapte olmasıyla dikkat çeken sivri yakalı, asimetrik kesim poplin gömlekler, DeFacto’nun İlkbahar koleksiyonunda farklı renk seçenekleriyle moda severlerin beğenisine sunuluyor.

Çabasız şıklık için tercih edilebilen poplin gömlekler, denim pantolonlar ve bootie’lerle ön plana çıkıyor. İnce yapısı, yüzde 100 pamuktan üretilen kumaşıyla ve yumuşak tuşesiyle poplin gömlekler; beyaz, sarı, mavi beyaz 3 farklı renk seçeneğiyle DeFacto’nun İlkbahar sezonunda yer alıyor.

DeFacto’nun İlkbahar koleksiyonunda yer alan poplin gömleklerin, markanın mağazalarında, e-ticaret sitesinde ve mobil uygulamasında satışa sunulduğu belirtildi.