İlkadım Kitap Fuarı’nda Samsunlu şair Cemal Safi 4. ölüm yıldönümünde anıldı, yazarlar Serkan Karaismailoğlu ve Nilgün Bodur okurlarıyla buluştu.

Merhum şair Cemal Safi’yi anma programına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eşi Lütfiye Demirtaş, Cemal Safi’nin ailesi, 2022 yılı ödüllü Cemal Safi Şiir Yarışması kazananları ve diğer yıllarda derece almış finalistler, Prof. Dr. Şahin Köktürk, Âşık Obalı (Mustafa Bilir), Kenan Yavuzarslan ve sevenleri katıldı.

“Şehrimizin yetiştirdiği iz bırakan insanlara vefa borcumuz var”

Proframda yaptığı konuşmada, “Şehrimizin yetiştirdiği iz bırakan insanlara vefa borcumuz var” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Samsun’umuzun yetiştirdiği söz yazarı ve şair Cemal Safi üstadın bir önceki dönem belediye başkanlığımda önce doğduğu sokağa adını,ardından Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde bulunan konferans salonuna ismini verdik.Onun için bizim de sanatkarlarımıza değer vererek gelecek nesillere taşıma bakımından izbırakan insaların isimlerini yaşatmayı önemsiyorum. Türk edebiyatına büyük katkılar sağlayan ve bestelenen 150’den fazla şiiri ile kalplerde taht kuran şair Cemal Safi’nin sanata, sanatçıya verdiği değeri ve şehrimize kattığı değeri her platformda anlatılsın, yaşatılsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anma programının sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, öncelikle 2022 yılında düzenlenen şiir yarışmasında “Mumla Hasbihal” şiirle birinci olan Osman Erdal’a, 2021-2020 yılları birincilerine ve engelsiz şiir ödülünü alan Cemil Şahinoğlu’na plaket takdim etti.

Serkan Karaismailoğlu ve Nilgün Bodur imza günü

İlkadım Kitap Fuarı hafta sonu yazarlar Serkan Karaismailoğlu ve Nilgün Bodur’u ağırladı. Yazarlar, düzenlenen imza gününde okurlarına kitaplarını imzaladı. Fuarı eşi Lütfiye Demirtaş’la birlikte ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, stantları gezdi. Serkan Karaismaoğlu’nun imza gününe katılan Başkan Demirtaş, yazarla sohbet ederek kitap imzalattı. Fuara gelen öğrenciler ise Başkan Demirtaş’a büyük ilgi gösterdi.

Program dahilinde fuarda okurları ile buluşan yazar Nilgün Bodur da imza günü ve söyleşi yaptı. Söyleşi sonrası Başkan Demirtaş, yazar Nilgün Bodur’a katılımlarından dolayı ebru sanatıyla yapılmış bir tablo hediye etti. Uzun kuyrukların oluştuğu imza günü etkinliğinde yazar Nilgün Bodur, sevenlerinin kitaplarını imzaladı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Getir Atığını, Al Harçlığını”

Öte yandan, Dünya Çevre Günü çerçevesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Başkan Necattin Demirtaş, temizlik işleri çalışanlarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Başkan Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak geri dönüşümü mümkün atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla ‘Getir Atığını, Al Harçlığını’ projemizi İlkadım’da hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.