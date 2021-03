İLK VE SON AŞKIM (SEEKING A FRIEND FOR THE END OF THE WORLD ) filminin konusu nedir oyuncuları kimlerdir

İLK VE SON AŞKIM (SEEKING A FRIEND FOR THE END OF THE WORLD )

YAPIM YILI: 2012

YÖNETMEN: LORENE SCAFARIA

OYUNCULAR: STEVE CARELL, KEIRA KNIGHTLEY, MELANIE LYNSKEY





Çarptığında dünyayı yok edeceği kesin olan Matilda adlı asteroit, gezegene git gide yaklaşmaktadır. Bütün çareler tükenmiştir ve bilim adamlarının dahi ellerinde hiçbir çözüm yoktur; insanlığın kesin yok oluşuna sadece 3 hafta vardır. Tüm bu karmaşanın ortasında herkes, her şeyi boş verir ve kalan zamanını dilediği gibi geçirmeye başlar. Dodge da kendisini, karısı tarafından terk edilmiş olarak bulur! Kapı komşusu Penny de ailesini bir daha göremeyeceği için çok üzüntülüdür. Dodge lisedeki ilk aşkını bulmak, Penny de bir kez daha ailesini görmek için beraber yola çıkarlar. Ve kıyametin kopmasına çok az kala çığırından çıkan işlerle başlarına türlü komik olaylar gelir.

OYUNCULAR:

STEVE CARELL

KEIRA KNIGHTLEY

MELANIE LYNSKEY