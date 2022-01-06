İlk kez gittikleri sinemada “İyi ki Varsın Eren” filmini izlediler

Amasya’nın Taşova ilçesinde 30 öğrenciye “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi izlettirildi.

2017 yılında teröristlerin hain saldırısı sonucu Şehit olan Eren Bülbül‘ün hayatını anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini Eren Bülbül’ün hayatını merak eden ve ayrıca sinemaya ilk defa gelen öğrenciler izledi. Düzenlenen etkinlikte Kaymakam Ahmet Gökcecik, SYDV Müdürü Barış Gündüz, Özel İdare Şefi Vedat Yapal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ortaokul öğrencisi Ömür Gülar, “Sinemaya ilk defa geliyorum. Kaymakam amcama çok teşekkür ederim” dedi.

Lise öğrencisi Muhammet Cenik ise “Eren Bülbül’ün hayatını daha önceden çok merak ediyordum. Kaymakam beye bizi buraya getirdiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eren Bülbül’ün vatan sevgini göstermek istediklerini belirten Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, “Taşova Kaymakamlığımız olarak İyi ki Varsın Eren Projesi gerçekleştirdik ve bu sayede hiç sinemaya gitmeyen çocuklarımızı sinema ile buluşturmak, onlara Eren Bülbül’ün vatan sevgisini anlatmak istedik. Eren Bülbül projesiyle hem hiç sinema ile buluşmayanları buluşturmak hem de Eren Bülbül’ün vatana nasıl hizmet ettiğini, milletimize fedakarca canını verdiğini ve bu vatan için nasıl şehit düştüğünü anlamalarını istedik. Çocuklarımızın, gelecek nesillerin Eren Bülbül’ü daha iyi anlayıp kavramalarını istedik. Bunun için İyi ki Varsın Eren Projesi’ni yaptık ve çocuklarımız çok mutlu oldular. Projenin hazırlanmasında koordinasyon görevi yapan ilçe milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Taşova Kaymakamlığı olarak her zaman gençlerimizin yanında olacağız” açıklamasında bulundu.